Roma Tor Vergata, fuga di gas: evacuate 8 famiglie di due palazzine

E’ accaduto questa mattina, 19 maggio, quando una fuga di gas a Tor Vergata, ha reso necessaria l’evacuazione di 8 famiglie di due palazzine in via di Carcaricola.

Pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale dei Gruppi Casilino e Torri sono intervenute per le operazioni.

Gli agenti hanno chiuso la strada per agevolare l’intervento dei Vigili del Fuoco e per garantire la sicurezza delle persone.

Le famiglie sono state allontanate in attesa che vengano completati gli accertamenti da parte dei Vigili del Fuoco e di personale di Italgas. Via di Carcaricola al momento è chiusa nel tratto compreso tra Via Alenda e Via Francesco Gonin.

Immagine di Archivio