Roma, tragica scoperta a Villa Pamphili: il corpo di una neonata tra i cespugli con lesioni su braccia e gambe

Nel pomeriggio di sabato 7 giugno 2025, Villa Pamphili, uno dei parchi pubblici più frequentati di Roma, è stata teatro di una scoperta terribile. Alcuni passanti, nei pressi del parco giochi affacciato su via Leone XIII, hanno notato un piccolo corpo tra i cespugli, inizialmente scambiato per una bambola. L’illusione è durata pochi secondi: si trattava di una bambina, presumibilmente di quattro o cinque mesi.

Il ritrovamento nel parco di Villa Pamphili

Il 112 è stato contattato immediatamente. Sul posto sono intervenute più pattuglie della polizia, insieme alla Scientifica, un’ambulanza del 118 e una squadra dei vigili del fuoco. L’area è stata messa in sicurezza e delimitata per consentire i rilievi tecnici e le prime indagini. La dinamica resta ancora oscura, ma gli inquirenti si stanno muovendo con la massima prudenza.

Indagini in corso: si ipotizza l’omicidio

Secondo i primi accertamenti, il corpo della piccola presenta alcune lesioni evidenti su braccia e gambe. Non è ancora chiaro se si tratti di ferite inflitte post-mortem o se siano compatibili con maltrattamenti avvenuti nei giorni precedenti. L'autopsia sarà fondamentale per chiarire le cause della morte e soprattutto per stabilire un orario preciso del decesso.

La pista principale resta quella dell'infanticidio. Gli investigatori stanno esaminando con attenzione i filmati delle telecamere di sorveglianza nei pressi degli accessi alla villa, nel tentativo di identificare chi abbia potuto lasciare il corpo nel parco. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, inclusa quella che la bambina possa essere figlia di una donna in difficoltà, magari rimasta sola, magari impaurita. Le forze dell'ordine stanno anche consultando ospedali e consultori per verificare eventuali nascite recenti non registrate.

Il contesto sociale dietro i casi di infanticidio

Eventi come questo, per quanto rari, aprono uno squarcio drammatico su una realtà sommersa. Gli infanticidi, soprattutto nei primi mesi di vita, avvengono spesso all’interno di contesti di estrema fragilità: solitudine materna, disagio psichico non intercettato, situazioni di marginalità. I dati nazionali mostrano numeri ridotti, ma ogni singolo caso rappresenta una tragedia profonda e difficilmente riconducibile a una sola spiegazione.

La dinamica di abbandono in un luogo pubblico, come accaduto in questo caso, non è inedita. È un gesto che, per quanto atroce, può talvolta nascondere un appello silenzioso: lasciare il corpo della bambina in un punto visibile potrebbe essere stata un'azione compiuta con la volontà — forse inconscia — di farla trovare, di non cancellarla del tutto.

Le indagini continuano, Roma sotto shock

In queste ore, gli investigatori stanno ampliando il raggio delle ricerche, interrogando i residenti della zona e incrociando informazioni con servizi sociali e consultori familiari. Le squadre della Scientifica hanno già prelevato materiale biologico nella speranza di isolare tracce utili. Ogni elemento può essere decisivo: un frammento di tessuto, un’impronta, una telecamera sfuggita alle prime verifiche.

Non si conosce l’identità della neonata, né se fosse cittadina italiana o straniera. Non è stato ritrovato alcun indumento che potesse fornire indicazioni concrete. La piccola è ora sotto la custodia del medico legale che effettuerà l’autopsia nelle prossime ore presso l’Istituto di medicina legale della capitale.

Un fatto che interroga la società

Un fatto come questo non può essere liquidato con una rapida cronaca nera. Chi ha lasciato quella bambina in un parco frequentato da famiglie, tra altalene e passeggini, ha compiuto un gesto che lascia una città intera a interrogarsi. Non solo su cosa sia accaduto, ma anche su cosa non abbia funzionato nel tessuto sociale e nei servizi di supporto alla maternità.

Perché nessuno abbia chiesto aiuto, se l’aiuto sarebbe bastato, è una domanda che probabilmente resterà senza risposta. Ma è una domanda che deve continuare a essere fatta.

