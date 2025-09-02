Metro B di Roma: travolto da un treno, muore sui binari alla stazione San Paolo. A Repubblica (linea A) un uomo accoltellato al volto

Un drammatico incidente è avvenuto nella giornata del 2 settembre sui binari della Metropolitana della Capitale, in particolare sulla linea B. Un uomo, la cui identità non è ancora stata resa nota dalle autorità, ha perso la vita dopo essere finito sotto un convoglio alla stazione di San Paolo. Il fatto ha costretto le autorità a interrompere temporaneamente il servizio di uno dei principali mezzi di trasporto pubblico di Roma.

Un morto sui binari della Metro B di Roma, alla stazione San Paolo

Sul posto sono accorsi polizia, vigili del fuoco e personale sanitario del 118. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Le operazioni sul luogo dell’incidente si sono protratte a lungo nel tentativo di stabilire le dinamiche esatte di quanto accaduto. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Sostituzioni e deviazioni nel trasporto urbano

A causa dell’incidente, il servizio della metropolitana è stato sospeso nel tratto tra le stazioni Monti Tiburtini e Laurentina. Per ridurre al minimo i disagi ai pendolari, sono stati immediatamente attivati servizi sostitutivi con autobus sulle linee MB e MB1 per coprire i collegamenti tra Monti Tiburtini-Laurentina e Bologna-Ionio. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

La normale viabilità parzialmente ripristinata

Mentre gli utenti cercavano alternative per i loro spostamenti quotidiani, le autorità hanno lavorato incessantemente per ripristinare la circolazione nella tratta meno colpita dall’incidente. Il servizio tra Monti Tiburtini e Rebibbia è rimasto operativo in entrambe le direzioni, garantendo una parziale normalizzazione della mobilità urbana nel resto della rete metropolitana.

Metro Repubblica: Uomo accoltellato con forbici al volto

Il caos si è scatenato oggi pomeriggio intorno alle 14 alla fermata della Metro Repubblica, quando un uomo è stato brutalmente aggredito e accoltellato al volto con un paio di forbici. La scena si è svolta sotto gli occhi allibiti dei passanti che affollavano il luogo in quell’ora di punta.

Testimoni oculari: “Una scena da incubo”

I presenti descrivono una scena surreale: l’uomo ferito si tamponava la ferita con la maglietta ormai intrisa di sangue. “Era una scena da incubo,” ha riferito uno dei soccorritori improvvisati che ha cercato di prestare il primo aiuto alla vittima. L’aria era satura di urla e richieste d’aiuto. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

L’intervento immediato degli operatori dell’Atac

I primi ad accorrere sono stati gli operatori dell’Atac, che hanno subito compreso la gravità della situazione e contattato le forze dell’ordine. Nel frattempo, i viaggiatori presenti hanno cercato di offrire il loro supporto in attesa dell’arrivo dei soccorsi.

Indagini in corso per risalire all’aggressore