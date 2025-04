Operazione a tappeto tra degrado, sicurezza urbana e nuove strategie di controllo territoriale

Nei giorni scorsi, il quartiere romano di Valle Aurelia – già da tempo al centro dell’attenzione per criticità legate al degrado urbano e all’illegalità diffusa – è stato teatro di un’intensa attività di controllo da parte dei Carabinieri della Compagnia Roma San Pietro. Non un’operazione isolata, ma l’ultimo tassello di una strategia ben più ampia messa in atto dalle istituzioni capitoline, seguendo le indicazioni del Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini, e condivise dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Le misure adottate si inseriscono all’interno del piano di “tutela rafforzata”, un dispositivo che prevede una vigilanza più capillare nelle aree urbane ad alta densità di criticità sociali, spesso trascurate, ma che rappresentano un microcosmo di dinamiche urbane complesse, dove il confine tra marginalità e devianza diventa sottile.

La realtà sul campo: piccoli reati, grande impatto

Durante i controlli, i militari hanno denunciato un giovane di origini rom, volto già noto negli ambienti investigativi. Il ragazzo è stato sorpreso in via Marcantonio Bragadin con sei valigie trolley risultate rubate a un turista francese. Un episodio che, preso singolarmente, potrebbe sembrare di modesta entità, ma che evidenzia quanto il fenomeno delle microcriminalità colpisca trasversalmente anche l’immagine turistica della città. Più delicato, invece, l’intervento eseguito nei pressi della stazione della metropolitana “Valle Aurelia”, dove un ventenne romano è stato sorpreso mentre cedeva dosi di hashish a un coetaneo. Controlli a Valle Aurelia

La perquisizione ha portato al rinvenimento di 42 grammi della stessa sostanza. Numeri che non raccontano solo un episodio di spaccio, ma suggeriscono un contesto più ampio e radicato, in cui lo spaccio al minuto resta una delle principali fonti di sostentamento economico per giovani in cerca di facili guadagni. Ordini di allontanamento: un nuovo strumento in mano alle forze dell’ordine Parallelamente, i Carabinieri hanno applicato una misura sempre più centrale nel contrasto al degrado urbano: l’ordine di allontanamento.

In questo caso, sei soggetti – tutti già noti per precedenti penali – sono stati colpiti dal provvedimento previsto dall’ordinanza n. 6747 dell’8 gennaio 2025 della Prefettura di Roma. Il dispositivo vieta la sosta impropria in alcune aree cittadine da parte di individui che assumano comportamenti aggressivi, molesti o minacciosi. L’efficacia di tali misure, che affondano le radici nel cosiddetto “Daspo urbano”, si misura non tanto nel numero degli allontanamenti, quanto nella loro funzione preventiva e deterrente.

Si tratta, in sostanza, di un modo per restituire il territorio ai cittadini, sottraendolo alla logica del “non luogo” in cui si sedimentano illegalità e insicurezza.

Valle Aurelia come specchio di una città che cambia

Con 162 persone identificate e 65 veicoli sottoposti a verifiche, l’operazione restituisce una fotografia chiara: Valle Aurelia non è solo un quartiere da presidiare, ma un laboratorio urbano dove si sperimentano nuove forme di controllo del territorio. Un territorio che, per caratteristiche geografiche e urbanistiche – crocevia di trasporti, snodo tra centro e periferia, zona di passaggio e di sosta – si presta ad essere osservato come indicatore delle dinamiche sociali metropolitane. Il punto, quindi, non è soltanto contare denunce o sequestri, ma capire come e dove intervenire.

L’obiettivo è costruire un modello di sicurezza che non si limiti alla repressione del reato, ma che agisca in modo più profondo sul contesto in cui il reato nasce, si sviluppa e si riproduce. Valle Aurelia non è una zona rossa per caso. È una zona che richiede attenzione, presenza istituzionale e, soprattutto, una visione di lungo periodo. E se i controlli dei Carabinieri rappresentano la risposta immediata, il vero banco di prova sarà la capacità della città di rigenerare questi spazi e reinserirli nel tessuto urbano, sociale e civile di Roma.

