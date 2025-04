Roma, verso la celebrazione del 25 aprile: il programma promosso dall’Anpi

La città di Roma si prepara a vivere il giorno del 78esimo anniversario della Liberazione dal fascismo. L’evento, organizzato dall’Associazione Nazionale Partigiani Italiani (Anpi), vedrà la partecipazione di migliaia di persone, tutte pronte a sventolare le loro bandiere per ricordare chi ha combattuto per la libertà contro il nazifascismo. Cgil, Cisl e Uil saranno in prima fila, unite ai collettivi universitari come Udu, Rete degli Studenti Medi e Uds. Una partecipazione eclettica, che include anche associazioni come Libera, Nonna Roma e il Circolo Mario Mieli, tutte pronte a difendere valori di libertà e antifascismo.

Manifestazione 25 aprile, il programma e le modifiche alla viabilità

Mentre la brigata ebraica presterà omaggio ai caduti fin dal mattino, a Porta San Paolo potrebbe esserci una tensione latente per la prevista presenza di gruppi pro-Palestina. Tuttavia, l’atmosfera del giorno sarà focalizzata sulle celebrazioni e sull’unione, piuttosto che sulle divisioni.

Le celebrazioni avranno inizio alle 8:30 alle Fosse Ardeatine, seguite dalla deposizione di una corona al Milite Ignoto da parte del presidente Sergio Mattarella alle 9:30. A partire dall’altra parte della città, invece, alla stessa ora da piazza della Repubblica (largo Bompiani) si snoderà il corteo, che giungerà fino al Parco Schuster, attraversando strade della capitale come via Tommaso Odescalchi e viale di Tor Marancia.

Sarà Parco Schuster il cuore della festa popolare, con stand, musica e momenti di riflessione politica animati da Anpi. Il corteo riprenderà alle 14:30 e si muoverà verso Porta San Paolo per omaggiare il Memoriale della Resistenza. Cgil sottolinea come la Festa della Liberazione sia un momento per riaffermare l’impegno “contro ogni forma di fascismo, razzismo, intolleranza, disuguaglianza e sfruttamento”.

Inevitabili alcune modifiche alla viabilità: le linee degli autobus 23, 30, 77 e altre saranno deviate per permettere lo svolgimento sicuro della manifestazione, mentre le strade che saranno calcate dal corteo saranno chiuse dalle 9:00 alle 12:00 per garantire la sicurezza dei partecipanti e mantenere l’ordine.

