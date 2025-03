Roma. Via dei Fori Imperiali, dopo 12 anni di cantiere per la metro C, la strada a sei corsie fa discutere

Dopo dodici anni di lavori, i cantieri della linea C della metropolitana di Roma che hanno interessato via dei Fori Imperiali sono finalmente conclusi, ma il nuovo assetto stradale non manca di suscitare polemiche. È stato infatti realizzato un tracciato che prevede sei corsie, divise da strisce bianche, creando un effetto che alcuni definiscono simile a quello di un’autostrada. Un progetto inedito in una zona che, da anni, è stata destinata prevalentemente al transito pedonale, alimentando così numerosi dibattiti tra residenti, turisti e esperti.

Il Corriere della Sera, che ha sollevato il caso, ha riportato che la creazione delle corsie stradali è una “soluzione provvisoria”, in attesa di un concorso che ridefinisca l’intera area archeologica centrale. Il disegno attuale, che prevede sei corsie destinate al traffico, ha suscitato l’indignazione di più parti, a partire dai ciclisti. Questi ultimi, infatti, non hanno esitato a definire l’area come la nuova “autostrada del Colosseo”, criticando la mancanza di spazi dedicati a chi si sposta in bicicletta.

Non solo i ciclisti, ma anche esperti e consulenti del Comune si sono espressi in maniera negativa riguardo al progetto. Walter Tocci, consulente del sindaco Roberto Gualtieri per il centro archeologico-monumentale, ha definito “errori gravissimi” la realizzazione di sei corsie. Tocci ha sottolineato, infatti, che manca un’adeguata pianificazione riguardo alla viabilità, con l’assenza di corsie preferenziali per mezzi pubblici e piste ciclabili, oltre a una poco soddisfacente gestione dello spazio pubblico.

Le critiche, tuttavia, sono arrivate anche da chi si preoccupa per la valorizzazione del patrimonio storico e archeologico della zona. Secondo le indiscrezioni che trapelano, la soluzione attuale, che prevede sei corsie, sarà temporanea e destinata a essere modificata. Il piano, infatti, prevede che le corsie vengano eliminate per fare spazio a un percorso centrale riservato ai mezzi pubblici. Accanto a questo, verranno realizzate piste ciclabili, mentre il resto dell’area sarà destinato ad ampliare lo spazio pedonale, con l’obiettivo di restituire un’area più fruibile ai visitatori e ai residenti.

Questo nuovo assetto stradale, quindi, si inserisce in un quadro di cambiamento e ridefinizione, che mira a restituire la centralità dell’area, con la finalità di bilanciare le esigenze di mobilità con quelle di tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico. Tuttavia, l’incertezza sul futuro di via dei Fori Imperiali e la necessità di una pianificazione più attenta e condivisa continueranno a essere temi di discussione nei prossimi mesi.

In attesa che vengano definiti i dettagli del progetto definitivo, le polemiche e le proteste non sembrano destinati a placarsi, segno che la questione del futuro di questa storica e importante zona di Roma rimane aperta.

© Riproduzione riservata