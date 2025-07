Sabaudia, bracciante travolto e ucciso mentre andava al lavoro in bicicletta sulla Migliara 53

Un tragico risveglio sulla Migliara 53

Una mattina che doveva iniziare come tante altre si è trasformata in una tragedia per un uomo di origine indiana. Alle prime luci dell’alba, intorno alle 5:30, il silenzio della Migliara 53 è stato spezzato da un incidente mortale. All’altezza di via dei Fossi, la vita di un ciclista si è interrotta improvvisamente.

La vittima, secondo le prime ricostruzioni probabilmente un bracciante diretto al lavoro nei campi circostanti, era in sella alla sua bicicletta quando è stata investita da un veicolo. Purtroppo non c’è stato nulla da fare: l’uomo ha perso la vita sul colpo.

I soccorsi e le indagini

Il personale sanitario del 118 è giunto rapidamente sul luogo con un’ambulanza, ma i tentativi di rianimare il ciclista si sono rivelati inutili. Anche i carabinieri della Stazione di Sabaudia sono intervenuti prontamente per avviare le indagini necessarie a far luce sulla dinamica esatta dell’incidente.

I militari sono al lavoro per raccogliere testimonianze e analizzare eventuali registrazioni delle telecamere presenti lungo il tratto stradale. L'obiettivo è chiarire le circostanze che hanno portato al tragico impatto.

Comunità sotto shock

L’accaduto ha scosso profondamente la comunità locale. Gli abitanti di Sabaudia conoscono bene quella strada e molti ci passano quotidianamente per recarsi al lavoro o accompagnare i figli a scuola. Ora, quel tratto della Migliara 53 porta con sé il peso di una tragedia difficile da dimenticare.

Bonafoni (PD) chiede interventi concreti su sicurezza e sfruttamento

Un bracciante agricolo di origini indiane è morto questa mattina a Sabaudia, in provincia di Latina, dopo essere stato travolto da un’auto mentre si recava in bicicletta al lavoro nei campi. L’incidente, avvenuto lungo una delle strade che collegano le aree rurali al centro abitato, riporta l’attenzione su un problema cronico del territorio: la sicurezza dei lavoratori e le condizioni di chi, ogni giorno, percorre chilometri per raggiungere i luoghi di lavoro in assenza di adeguate infrastrutture.

La vittima, come molti altri braccianti impiegati nelle aziende agricole della zona, utilizzava la bicicletta come unico mezzo di trasporto per coprire le lunghe distanze tra le abitazioni e i campi. Un tragitto spesso pericoloso, lungo strade poco illuminate e prive di piste ciclabili, già teatro di altri incidenti simili negli ultimi anni.

“Non basta l’indignazione, servono azioni concrete”

Marta Bonafoni, consigliera regionale del Lazio e coordinatrice della segreteria nazionale del Partito Democratico con delega al Terzo Settore e all’Associazionismo, ha espresso in una nota la propria rabbia per l’accaduto.

“Si tratta dell’ennesima tragedia che coinvolge un lavoratore del settore agricolo, in un territorio già al centro delle cronache nazionali per la piaga dello sfruttamento e del caporalato”, ha dichiarato Bonafoni. “Abbiamo ribadito in questi giorni, anche durante l’incontro con le istituzioni e le forze politiche insieme ai familiari di Satnam Singh, che al cordoglio e all’indignazione devono seguire fatti e cambiamenti reali”.

L’esponente del PD ha sottolineato la necessità di affrontare il problema con un approccio sistemico, che includa interventi mirati non solo per contrastare il caporalato, ma anche per migliorare la sicurezza stradale nelle aree rurali.

Appello per la sicurezza stradale

Bonafoni ha richiamato l'attenzione sul tavolo di lavoro istituito con la Prefettura di Latina per la definizione di un protocollo sulla salute e la sicurezza dei lavoratori agricoli. "Condivido l'appello lanciato dalla CGIL affinché nel protocollo siano previsti anche interventi specifici per la sicurezza delle strade percorse dai braccianti", ha aggiunto la consigliera regionale.

L’obiettivo, secondo Bonafoni, è sviluppare una cultura della prevenzione che non si limiti agli ambienti di lavoro, ma che tenga conto anche dei rischi legati agli spostamenti quotidiani. Questo significa investire in infrastrutture adeguate e garantire la possibilità di raggiungere in sicurezza i luoghi di lavoro.

Sfruttamento, stanchezza per i braccianti

L'incidente di Sabaudia si inserisce in un contesto più ampio, caratterizzato da condizioni lavorative spesso difficili per i braccianti agricoli. Oltre al problema delle infrastrutture, Bonafoni ha evidenziato come la stanchezza e lo stress, derivanti da turni di lavoro lunghi e faticosi, possano rappresentare ulteriori fattori di rischio per la loro sicurezza.

“Bisogna rafforzare i controlli e vigilare sul benessere dei lavoratori – ha aggiunto – affinché non siano costretti a operare in condizioni che mettono a repentaglio la loro incolumità, sia nei campi che durante i trasferimenti”.

Un territorio sotto osservazione per caporalato

La provincia di Latina, e in particolare l’area di Sabaudia, è da anni al centro delle cronache per fenomeni di sfruttamento e caporalato. Inchieste giornalistiche e indagini della magistratura hanno documentato condizioni di lavoro al limite della legalità, con paghe basse, orari estenuanti e scarse tutele per i braccianti stranieri, molti dei quali provenienti da Paesi asiatici.

Il decesso del bracciante indiano avvenuto oggi ripropone con urgenza la questione della tutela dei lavoratori agricoli e la necessità di un intervento deciso da parte delle istituzioni per contrastare un sistema che penalizza sia i lavoratori che l’imprenditoria agricola sana.

Protocollo su salute e sicurezza

L’avvio del protocollo sulla salute e sicurezza da parte della Prefettura di Latina rappresenta un’occasione importante per mettere in campo misure concrete. Secondo Bonafoni, è fondamentale che il documento contenga impegni vincolanti e risorse per potenziare la rete viaria e garantire che i lavoratori agricoli possano spostarsi senza esporsi a pericoli evitabili.

© Riproduzione riservata