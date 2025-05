Salernitana – Frosinone, cominciata la procedura di rimborso tagliandi: tutte le informazioni

L’U.S. Salernitana 1919 ha comunicato l’apertura ufficiale delle procedure di rimborso per i biglietti della gara Salernitana–Frosinone, valida per l’andata dei playout di Serie BKT e originariamente in programma lo scorso 19 maggio, ma non disputata a causa del caos esploso in Serie B dopo il deferimento del Brescia (si dovrebbe sapere qualcosa in più domani, 29 maggio, ndr). LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Salernitana – Frosinone, come ottenere il rimborso

I rimborsi sono attivi dalle ore 10:00 di mercoledì 28 maggio e lo saranno fino alle 23:59 di domenica 8 giugno. Chi ha acquistato il biglietto online attraverso il circuito Ticketone non dovrà effettuare alcuna operazione manuale: il rimborso sarà automatico, con storno dell'importo pagato, escluse le commissioni di servizio. Le tempistiche per ricevere l'accredito possono variare in base alla banca o al circuito della carta utilizzata.

Per chi, invece, ha effettuato l'acquisto presso un punto vendita fisico, sarà necessario recarsi nella stessa ricevitoria dove è stato emesso il tagliando e consegnare fisicamente il biglietto per ottenere il rimborso in contanti.

Un’attenzione particolare è stata riservata a persone con disabilità e agli abbonati della stagione 2024/25 con tessera scaduta, che avevano esercitato il diritto di prelazione tramite l’e-mail dedicata del club. Per queste categorie, il rimborso potrà essere richiesto direttamente al botteghino 1 dello stadio Arechi, nei giorni 29 maggio, 3 e 5 giugno dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00. Anche in questo caso sarà necessario presentare il biglietto originale al momento della richiesta.

Per ogni ulteriore chiarimento è disponibile l’indirizzo e-mail ufficiale della biglietteria della Salernitana, biglietteria@ussalernitana1919.it. Il club invita i tifosi a rispettare i canali e i tempi indicati per evitare disagi e garantire la corretta gestione delle operazioni di rimborso.

© Riproduzione riservata