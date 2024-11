San Felice Circeo, inaugurati nuovi spazi di lavoro condivisi: cos’è il progetto Polis

Innovazione, digitalizzazione e sostegno alla comunità imprenditoriale. Sono queste le parole chiave della nuova iniziativa presentata ieri mattina da Poste Italiane a San Felice Circeo, dove, nei locali rinnovati di via Alcide De Gasperi, sono stati inaugurati moderni spazi di lavoro condivisi, pensati per aziende, organizzazioni e liberi professionisti.

Progetto Polis, supportare il lavoro condiviso

Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti il sindaco di San Felice Circeo, Monia Di Cosimo, rappresentanti delle associazioni di categoria locali e numerosi cittadini. I dirigenti di Poste Italiane hanno guidato i partecipanti in una visita degli spazi, evidenziando le caratteristiche all’avanguardia della struttura.

L’edificio di via De Gasperi è uno dei primi 250 immobili selezionati da Poste Italiane nell’ambito del progetto Polis, un’iniziativa nazionale volta a creare una rete di ambienti di lavoro condivisi chiamata “Spazi per l’Italia”. Questo progetto rappresenta una delle più grandi operazioni di investimento in infrastrutture per il lavoro condiviso, con l’obiettivo di supportare la digitalizzazione, l’innovazione e lo sviluppo economico nelle comunità locali.

I nuovi spazi sono inseriti in una struttura completamente ristrutturata che già ospita uno dei primi tre uffici Polis su scala nazionale. Questo investimento riflette l’impegno di Poste Italiane verso la crescita del territorio, offrendo opportunità concrete per favorire l’integrazione tra innovazione e necessità professionali.

“Spazi per l’Italia”, i dettagli

Le nuove aree di lavoro sono state progettate per rispondere alle esigenze del mondo professionale contemporaneo. Gli spazi includono:

Tre uffici privati per due persone ciascuno.

Un ufficio privato per quattro persone.

Un open space con sei postazioni.

Una sala riunioni attrezzata.

Un’area break per momenti di relax e networking.

L’edificio dispone inoltre di parcheggi dedicati e colonnine di ricarica per veicoli elettrici, sottolineando l’attenzione per la sostenibilità ambientale.

La formula commerciale degli “Spazi per l’Italia” prevede l’accesso a una gamma completa di servizi, tra cui arredi, connessione wi-fi, stampanti, scanner, pulizia, manutenzione e climatizzazione, garantendo un’esperienza lavorativa confortevole e priva di pensieri.

Di Cosimo: “Arricchimento per la comunità”

Il sindaco Monia Di Cosimo ha espresso grande soddisfazione per il progetto, sottolineando il valore aggiunto che questi spazi rappresentano per il tessuto imprenditoriale e per la comunità locale: «Siamo felici che Poste Italiane abbia scelto San Felice Circeo per il progetto Polis. Questo spazio rappresenta un arricchimento per la comunità e un passo avanti per incentivare lo smart working e sostenere le esigenze del mondo professionale moderno».

Di Cosimo ha anche evidenziato come la pandemia abbia cambiato radicalmente il modo di lavorare, rendendo fondamentale l’esistenza di spazi flessibili che possano favorire la produttività e il benessere dei lavoratori.

Roberta Sacchetti, referente nazionale del progetto, ha sottolineato l’ambizione di Poste Italiane di rendere questi spazi un punto di riferimento per la comunità: «Con “Spazi per l’Italia” vogliamo offrire luoghi fisici, moderni e accessibili che rispondano alle esigenze di aziende e professionisti. I prezzi competitivi e la qualità degli ambienti sono un’occasione per l’imprenditorialità locale e per chi cerca soluzioni flessibili, sia per brevi periodi che per utilizzi più lunghi».