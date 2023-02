Scegliere un frigorifero, ecco a cosa prestare attenzione

Scegliere un frigorifero adatto a te può sembrare un compito arduo. Ci sono così tante opzioni tra cui scegliere e può essere difficile sapere di cosa hai bisogno.

È meglio considerare le tue esigenze e lo spazio disponibile in casa quando cerchi un frigorifero. È anche importante chiedersi per cosa utilizzerai il frigorifero. Dovresti anche considerare quanto sei disposto a spendere per un nuovo elettrodomestico prima di acquistarne uno.

Molte persone tendono a fare acquisti d’impulso senza pensare agli effetti a lungo termine della loro decisione. Questo spesso li porta a pentirsi del loro acquisto perché non hanno preso tempo dalla loro giornata o settimana intensa, o addirittura mese, per pensare alla decisione che hanno preso con i loro soldi. Per la ricerca del tuo nuovo frigorifero ti consigliamo di consultare la lista dei grandi elettrodomestici in sconto su Easy-store.

Di seguito andremo a vedere quali sono le caratteristiche fondamentali alle quali prestare attenzione durante la scelta.

Dimensioni

La dimensione di un frigorifero è importante perché determina la quantità di cibo che puoi conservare al suo interno. Influiscono anche sulla quantità di energia necessaria per il funzionamento dell’elettrodomestico.

Un frigorifero più piccolo richiederà meno energia e costerà meno per funzionare. Un frigorifero più grande potrebbe richiedere più elettricità e potrebbe essere più costoso da gestire.

Scegli sempre con attenzione tenendo conto dei costi di gestione, della quantità di cibo che ti serve contenere e dello spazio fisico presente a casa.

In base alle dimensioni che stai cercando puoi anche optare per il modello che preferisci tra i mono porta, quelli a doppia porta, i combinati e quelli side by side. Per esempio se stai cercando un frigorifero di piccole dimensioni un modello mono porta può essere la soluzione perfetta. Per un frigorifero più professionale un side by side che si apre ad “armadio” con 3-4 ante è sicuramente la scelta più adeguata.

Consumi

Con la crescente necessità di elettrodomestici più efficienti dal punto di vista energetico, anche il frigorifero ha ricevuto maggiore attenzione.

Il frigorifero è una necessità per la maggior parte delle famiglie e richiede molta energia per funzionare. È importante conoscere i tassi di consumo dei diversi apparecchi per risparmiare sulla bolletta energetica. Soprattutto in questo periodo storico dove l’energia è molto cara.

La capacità di raffreddamento di un frigorifero dipende dalle sue dimensioni e dalla sua classe energetica. La migliore classe energetica è la A che, se accompagnata da tre +, ti garantisce il maggior risparmio possibile in termini di consumo.

Materiali

Un frigorifero è uno strumento che dovrebbe essere utilizzato per conservare gli alimenti al fine di mantenerne la freschezza e la sicurezza. I materiali nel frigorifero sono importanti perché aiutano a mantenere la temperatura del frigorifero a un certo livello.

I materiali in un frigorifero possono essere suddivisi in due categorie: l’interno e l’esterno del frigorifero. L’interno comprende ripiani, cassetti, ante e mensole. L’esterno include maniglie, cerniere, prese d’aria e altre parti visibili all’esterno del frigorifero.

Ogni materiale ha un ruolo importante nel proteggere il cibo dal deterioramento o dalla contaminazione da batteri o altre sostanze.

Per l’esterno ti consigliamo un frigorifero in acciaio inossidabile, mentre per l’interno è ottima la plastica.

Funzioni

È fondamentale anche considerare le funzioni che offre ogni determinato modello. Per esempio se non vuoi passare il tempo a togliere la brina dal tuo nuovo frigorifero, ti consigliamo un modello che abbia la funzione no frost.

Molto utile anche l’allarme sonoro per quando la porta rimane troppo tempo aperta e c’è la temperatura diventa troppo alta.

Per i cibi che hanno bisogno di particolare attenzione nella conservazione è fondamentale avere un sistema di congelamento rapido.

Queste sono solamente tre delle molteplici funzioni che può avere un frigorifero.

