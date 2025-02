Scuola, arriva il nuovo sistema di valutazione per i dirigenti scolastici: ecco come funziona

Il mondo della scuola si prepara a una svolta epocale con l’introduzione del Sistema nazionale di valutazione dei risultati dei dirigenti scolastici, un provvedimento voluto dal Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che sarà già in vigore dall’attuale anno scolastico.

Si tratta di una riforma attesa da oltre 25 anni, che introduce criteri di valutazione più strutturati per i presidi, collegando direttamente gli esiti della valutazione alla retribuzione di risultato. Il provvedimento, però, sta già dividendo il mondo sindacale e accademico, sollevando dubbi sul rischio di un’eccessiva gerarchizzazione del sistema scolastico.

Come funzionerà il nuovo sistema di valutazione scolastico?

La riforma prevede due fasi principali:

Assegnazione degli obiettivi: Ogni dirigente scolastico riceverà obiettivi specifici, che potranno avere anche una rilevanza regionale, a seconda delle esigenze territoriali.

Valutazione finale: Gli obiettivi raggiunti saranno esaminati dai direttori degli Uffici scolastici regionali, con la possibilità per il dirigente di presentare osservazioni e difese in un contraddittorio formale. Un organismo di garanzia avrà il compito di vigilare sulla correttezza del processo.

La valutazione non sarà basata su criteri soggettivi, ma utilizzerà dati oggettivi provenienti dal sistema informativo del Ministero dell’Istruzione e dal Sistema nazionale di valutazione.

Il risultato finale influenzerà direttamente la retribuzione dei dirigenti, introducendo un meccanismo premiale, che di fatto rende il ruolo del preside più simile a quello di un manager.

Le reazioni: chi applaude e chi boccia la riforma

L’introduzione di un sistema di valutazione più rigido non poteva che spaccare il mondo sindacale.

Favorevoli alla riforma si sono dichiarati i sindacati specifici dei dirigenti scolastici, come Udir, DirigentiScuola e Anp, che vedono in questo sistema un’opportunità per premiare il merito e garantire una crescita professionale.

Contrari, invece, Flc-Cgil e Uil Scuola, che temono che la riforma sia un’arma di controllo sull’attività dei presidi, trasformandoli in top manager sotto costante pressione piuttosto che in figure educative e organizzative.

Gianna Fracassi, segretaria generale della Flc-Cgil, ha criticato il sistema definendolo un metodo per esercitare un controllo diretto sui dirigenti scolastici. Giuseppe D’Aprile della Uil Scuola ha sottolineato come questa riforma crei competizione tra presidi, snaturando il loro ruolo.

Sul piano politico, il Partito Democratico ha espresso perplessità, evidenziando come il sistema rischi di minare il principio di autonomia scolastica. La responsabile scuola del PD, Irene Manzi, ha ricordato che anche il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione ha segnalato numerose criticità nella riforma.

Il ministro Valditara, però, ha difeso la sua scelta, affermando che un sistema di valutazione efficace è indispensabile per garantire scuole più efficienti e dirigenti più preparati.

Cosa cambierà per i dirigenti scolastici?

La nuova valutazione avrà un impatto concreto sulla carriera e sulla retribuzione dei presidi. Il collegamento tra performance e retribuzione introduce una forte variabile economica, che potrebbe spingere i dirigenti scolastici a puntare più sulla produttività e sulla gestione burocratica piuttosto che sull’aspetto educativo.

Le principali novità saranno:

Maggiore pressione sui dirigenti scolastici per il raggiungimento di obiettivi misurabili.

Possibile aumento della competizione tra scuole e presidi, con la creazione di graduatorie di merito.

Nuove responsabilità gestionali per i presidi, che dovranno rendere conto dei risultati ottenuti.

Uno degli aspetti più delicati riguarda la definizione degli obiettivi, che potrebbero variare da regione a regione e da scuola a scuola, creando disparità nel trattamento dei dirigenti scolastici.

Il nuovo contratto della scuola: aumenti e formazione obbligatoria

Parallelamente alla riforma sulla valutazione dei dirigenti, il 27 febbraio partirà il tavolo per il rinnovo del contratto della scuola.

Tra le prime indiscrezioni, emergono alcuni punti chiave:

Aumenti salariali medi di circa 140 euro lordi al mese per tutto il comparto.

Formazione obbligatoria triennale, con corsi dedicati a tutor, orientatori e responsabili di progetto.

Incrementi stipendiali legati alla formazione e allo svolgimento di funzioni aggiuntive.

Anche questa misura è destinata a far discutere, perché introduce un sistema premiale simile a quello applicato ai dirigenti, con aumenti di stipendio non più automatici, ma legati a compiti extra e corsi di aggiornamento obbligatori.

Un passo avanti o una deriva aziendalistica?

La riforma sulla valutazione dei dirigenti scolastici rappresenta una svolta storica per il sistema scolastico italiano, ma apre interrogativi importanti sulla trasformazione del ruolo del preside.

Da una parte, maggiore meritocrazia e trasparenza, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza della scuola. Dall’altra, il rischio di una pressione eccessiva sui dirigenti, che potrebbero trovarsi più concentrati su obiettivi burocratici e finanziari piuttosto che sulla qualità dell’istruzione.

© Riproduzione riservata