“SeaArt”, a Cerveteri una mostra per ricordare Marco Vannini

Tre giorni dedicati all’arte per ricordare Marco Vannini il giovane cerveterano, tragicamente ucciso a 20 anni nel maggio del 2015, colpito da un colpo di pistola nella casa della sua fidanzata. Una vicenda drammatica che ha scosso l’Italia, arrivando persino a varcare i confini nazionali, e che ha trovato la sua conclusione giudiziaria con la condanna dell’intera famiglia Ciontoli per omicidio, pronunciata dalla Cassazione nel 2021.

Trenta artisti per raccontare l’amore di Marco per il mare

A Cerveteri, città natale di Marco, si terrà la seconda edizione di “SeaArt“, una manifestazione artistica che animerà la suggestiva sala Ruspoli in piazza Santa Maria dal 13 al 15 settembre. Le antiche mura etrusche accoglieranno circa trenta artisti tra pittori, fotografi, musicisti e scultori, che esporranno le loro opere ispirate al mare. L’evento, patrocinato dal comune e promosso dall’artista locale Luisana Leone, in arte “Lulù”, sarà un’occasione per celebrare il legame speciale che Marco aveva con il mare, elemento centrale nella sua vita.

Il papà di Marco: “Nostro figlio amava davvero il mare”

Marco, che lavorava come bagnino e sognava di diventare pilota dell’Aeronautica, nutriva una grande passione per il mare, dalla spiaggia alle immersioni, e amava trascorrere il tempo nella casa di famiglia in Sardegna dedicandosi alla pesca. “Nostro figlio amava davvero il mare,” ha ricordato il padre, Valerio Vannini. “Ogni iniziativa che lo ricorda è per noi importante. Marco sarà sempre nel nostro cuore e questa è un’occasione per onorarlo ancora una volta. Per me e mia moglie Marina, lui è sempre il nostro angelo biondo.”

Come partecipare

L’evento sarà aperto a tutti, con ingresso gratuito, e offrirà l’opportunità di ammirare il talento di artisti provenienti da diverse regioni. Luisana Leone ha dichiarato: “Ognuno di noi ha un talento che ci rende unici. Se lo usiamo per noi stessi, ci porterà al successo, ma se lo condividiamo con gli altri, specialmente i meno fortunati, il nostro talento si trasforma e può cambiare il mondo. Spero che questa seconda edizione diventi una ricorrenza annuale, un tributo a livello nazionale, per dimostrare a Marina e Valerio che Marco vive sempre con noi.”

Tra gli ospiti d’onore della manifestazione ci saranno artisti come Pamela Alfieri “Trip”, Andrea Andreucci, Elisa Azzena, Stefano Azzena, Duccio Bombardini, Stefano Bove “Zhew”, Roberta Brugnetti, e molti altri. Il vernissage sarà inaugurato dalla voce e dal flauto di Elena Danusia, seguito dalle esibizioni del musicista e artista di strada Luca Mafalopulos. Le porte saranno aperte venerdì 13 settembre fino alle 20.30, e sabato e domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 20.30.