Sedicenne aggredito brutalmente al Circeo per aver cercato di fare amicizia con due ragazze

Sembra una scena tratta da un film, ma purtroppo è la cruda realtà: fuori da un noto locale di San Felice Circeo, due ragazzi si ritrovano improvvisamente accerchiati. Tutto accade rapidamente: uno dei due giovani, appena 16 anni, viene colpito con estrema violenza e si ritrova con la mandibola rotta. Un epilogo inaspettato per quella che doveva essere solo una piacevole serata estiva tra amici.

Il pretesto di un incontro

La 'colpa', se così si può definire, è stata quella di aver cercato di fare amicizia con due ragazze all'uscita del locale. Nessuno avrebbe mai pensato che un gesto tanto innocuo potesse scatenare una tale brutalità. Invece, i ragazzi vengono accerchiati da quattro individui che non esitano a passare alle mani. L'aggressore principale è un coetaneo della vittima e, per motivi ancora poco chiari, decide di colpire con un pugno devastante.

L’intervento delle forze dell’ordine

I video registrati dai presenti e le numerose testimonianze raccolte sul posto si rivelano cruciali per l'indagine. La squadra anticrimine del Commissariato di Terracina non perde tempo e avvia immediatamente le procedure per identificare gli aggressori. Grazie a queste prove visive e ai racconti dei testimoni oculari, le autorità riescono a delineare un quadro preciso degli eventi e risalire all'identità del gruppo responsabile dell'attacco.

La notizia dell'aggressione si sparge rapidamente nella piccola comunità di San Felice Circeo. I residenti discutono animatamente su come sia potuto accadere un simile episodio in quello che è sempre stato considerato un luogo sicuro per i giovani locali. Al centro del dibattito la sicurezza nei pressi dei locali notturni e la necessità di una maggiore presenza delle forze dell'ordine nei punti nevralgici della movida estiva.

