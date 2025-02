Serie B, Bari – Frosinone 2-1: altra sconfitta per gli uomini di Greco

Crisi senza fine per il Frosinone. Non basta la buona volontà, non bastano i 20 tiri tentati, di cui sette nello specchio della porta: una prestazione fin troppo timida, tanto che alla fine, anche nella “piscina” del San Nicola di Bari, la squadra di Greco incassa un’altra sconfitta, mentre i pugliesi festeggiano e agganciano il sesto posto in classifica.

Bari – Frosinone, il racconto del match

Dopo un primo tempo in cui la squadra giallazzurra ha cercato, sotto una pioggia battente, di impensierire i pugliesi senza però riuscire a rendersi realmente pericolosa, il match si è sbloccato proprio sul finire della prima frazione, oltre il 45esimo. Bettella interviene in area su Dorval e inizialmente l’arbitro concede un calcio di punizione dal limite, ma il VAR lo corregge: dopo aver rivisto l’azione, il direttore di gara indica il dischetto. Calcio di rigore per il Bari. Sul pallone va Favilli, che non sbaglia e con un gran sinistro all’incrocio e porta in vantaggio i padroni di casa.

Nella ripresa i ciociari provano a reagire immediatamente: Partipilo cerca la conclusione, ma il suo tiro non crea particolari problemi a Radunovic. Il Frosinone spinge, ma il Bari si difende con ordine e al momento giusto colpisce in ripartenza.

Al 73’ arriva il raddoppio pugliese: Mantovani recupera palla e lancia Favilli in campo aperto. L’attaccante serve al centro Bonfanti, che non sbaglia e batte Cerofolini con un sinistro preciso. 2-0 per il Bari e partita in ghiaccio.

In pieno recupero il Frosinone riesce ad accorciare grazie a un errore di Radunovic. Il portiere del Bari sbaglia il rinvio e consegna il pallone a Kvernadze, che controlla e insacca con un destro preciso. Un gol che riaccende la speranza, ma che arriva troppo tardi per cambiare l’esito della gara. Finisce 2-1 per il Bari, con il Frosinone che incassa l’ennesima sconfitta della stagione e continua a sprofondare in classifica.

Bari – Frosinone, il tabellino

BARI – FROSINONE 2-1 (1-0)

Marcatori: 45’+4′ Favilli (B) su calcio di rigore, 72′ Bonfanti (B), 90’+5′ Kvernadze (F)

Bari (3-4-3): 1 Radunovic; 55 Obaretin, 25 Pucino (dal 16′ 23 Vicari), 3 Mantovani; 93 Dorval, 8 Benali (dal 73′ 17 Maiello), 4 Maita (C), 27 Favasuli; 19 Falletti (dal 59′ 11 Bonfanti), 99 Favilli (dal 73′ 20 Pereiro), 10 Bellomo (dal 59′ 94 Saco). A disposizione: 22 Pissardo, 45 Marfella, 13 Tripaldelli, 18 Manzari, 44 Simic. Allenatore: Longo

Frosinone (3-5-2): 31 Cerofolini; 18 Bettella (dal 46′ 17 Kvernadze), 30 Monterisi (C), 79 Bracaglia; 21 J. Oyono, 80 Koutsoupias (dal 62′ 74′ Tsadjout), 55 Darboe (dall’85’ 90 Pecorino), 11 Begic (dal 46′ 64 Cichella), 20 A. Oyono; 10 Ambrosino (dal 74′ 37 Barcella), 70 Partipilo. A disposizione: 1 Frattali, 13 Sorrentino, 2 Hegelund, 7 Ghedjemis, 8 Vural, 25 Szyminski, 47 Lusuardi. Allenatore: Greco

Arbitro: Francesco Cosso della sezione Aia di Reggio di Calabria

Assistenti: Valerio Vecchi della sezione di Lamezia Terme e Andrea Bianchini della sezione Aia di Perugia

Quarto ufficiale: Giuseppe Maria Manzo della sezione Aia di Torre Annunziata

Var: Daniele Minelli della sezione Aia di Varese

Avar: Salvatore Longo della sezione Aia di Paola

Ammoniti: 9′ Partipilo (F) ; 12′ Benali (B); 17′ Bettella (F); 24′ Ambrosino (F); 64′ J. Oyono (F); 86′ Maita (B)

Espulsi: 45’+5′ non dal campo Daniele Dessena (allenatore in 2a del Frosinone) per proteste nei confronti degli ufficiali di gara

Note: minuti di recupero: 2′ pt, 5′ st; spettatori: 12.105 (biglietti 4.951, di cui 69 acquistati dagli ospiti, abbonamenti 7.154)