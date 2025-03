Serie B: Carrarese – Frosinone 0-1: seconda vittoria consecutiva per i ciociari

Seconda vittoria consecutiva per il Frosinone, che sale sul treno dei playout vincendo per 1-0 sul campo della Carrarese. Grazie al gol di Cichella, i giallazzurri salgono a quota 30 in classifica e raggiungono il Mantova in zona playout; la zona salvezza, ora, dista un punto, visti i risultati delle contendenti. Con il pareggio della Sampdoria contro il Palermo, ora le squadre a 31 punti sono tre (Brescia, Reggiana e, appunto, Samp), anticipate di un solo punto dalla Carrarese.

Carrarese – Frosinone, il match

La sfida tra le due compagini si è decisa su un copione crudele per i padroni di casa: occasioni sprecate da una parte, cinismo dall’altra. Il primo tempo ha un protagonista assoluto, ma non per i motivi che avrebbe voluto: Mattia Finotto. L’attaccante della Carrarese si rende pericoloso in tre clamorose occasioni, ma la porta avversaria rimane stregata.

La prima chance arriva dopo pochi minuti: un cross preciso dalla fascia pesca il numero 32, libero in area. La porta è spalancata, ma la conclusione è incredibilmente imprecisa e il pallone sfila a lato. Alla mezz’ora è ancora lui a scuotere il match, questa volta con un tiro potente dall’interno dell’area che però si stampa sul palo, lasciando la Carrarese con l’amaro in bocca. Il copione si ripete poco dopo su calcio d’angolo: Finotto si fa trovare pronto, ma il suo colpo di testa finisce fuori.

Errori che costano caro. Nella ripresa il Frosinone, più solido e cinico, punisce gli avversari al minuto 71. Sugli sviluppi di un corner, Partipilo trova Tsadjout, che di testa impegna severamente il portiere. La respinta non è però sufficiente a evitare il peggio: la palla arriva fuori area, dove Marchizza carica il sinistro. Un’altra deviazione sembra salvare la Carrarese, ma sul rimpallo il pallone finisce nei piedi di Cichella, appostato in posizione perfetta per insaccare senza difficoltà.

Nel finale la Carrarese si getta in avanti alla ricerca disperata del pareggio, ma il muro difensivo del Frosinone regge senza sbavature. Con ordine e determinazione, i gialloblù respingono ogni assalto e portano a casa tre punti preziosi, centrando così la seconda vittoria consecutiva. Per la Carrarese, invece, resta il rammarico di un’occasione sprecata, con Finotto che dovrà fare i conti con una serata da dimenticare.

Carrarese – Frosinone, le dichiarazioni dei giallazzurri

Lucido nell’analisi della partita il mister giallazzurro Bianco, che sottolinea quanto questa vittoria sia stata importante: “Come dico ai ragazzi dobbiamo pochi calcoli e fare punti. Ci vuole un pizzico di fortuna e oggi la Carrarese ha avuto delle occasioni. Abbiamo un po’ pagato il campo. Senza cattiveria non si può pensare di vincere. Oggi i ragazzi hanno lottato su ogni pallone nonostante la Carrarese ha fatto tanti punti qui. Abbiamo faticato ma siamo riusciti a fare punti”.

Tre punti, dunque, per una vittoria che Cichella, l’autore del gol decisivo, ha definito “sporca. Abbiamo messo un qualcosa in più. Sono gare che devi andarti a prendere da solo, siamo stati un gruppo unito e anche negli ultimi minuti abbiamo difeso da squadra vera, prendendo i tre punti”. E sull’esultanza dopo il gol ha aggiunto: “È stata un’esultanza di cuore, perchè in quel frangente rivivi molti momenti che hai passato. Sono andato ad abbracciare un collaboratore, Giancarlo Marini, perchè prima di entrare avevamo visto gli schemi insieme. Questo gol lo dedico alla mia famiglia, al mio papà, alla mia mamma e alla mia fidanzata”.

Cichella è entrato a gara in corso rilevando Koutsoupias, fuori per un infortunio: si dovrebbe trattare di un problema muscolare, precisamente all’adduttore. Da verificare le sue condizioni, ma è a rischio la sua convocazione per la prossima partita contro il Brescia.

