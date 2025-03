Serie B, Frosinone – Mantova 2-1: buona la… seconda per Bianco, ora bisogna crederci

​Sabato 1 marzo, allo stadio Benito Stirpe, il Frosinone ha ottenuto una vittoria fondamentale superando il Mantova per 2-1, in una sfida importante per la lotta salvezza in Serie B., che rilancia i giallazzurri di mister Bianco, ora a -3 dalla zona franca della classifica del campionato cadetto.

Frosinone – Mantova, analisi del match e dichiarazioni post-partita

Il match inizia con ritmi elevati e colpi di scena fin dai primi minuti. Al 2′, il Frosinone passa in vantaggio grazie a un’autorete del portiere ospite Festa: un potente tiro dal limite dell’area di Vural colpisce la traversa, rimbalzando sulla schiena dell’estremo difensore mantovano e finendo in rete. ​La reazione del Mantova è immediata, e infatti, all’11’, Radaelli sfrutta un assist di Galuppini, battendo Cerofolini con un preciso diagonale, riportando il punteggio in parità. ​I ciociari non si lasciano intimidire e al 18′ trovano il gol del definitivo 2-1: su calcio d’angolo battuto da Partipilo, Bohinen fa da sponda di testa per Lusuardi, che da distanza ravvicinata insacca. ​Nel secondo tempo, gli uomini di Possanzini cercano con insistenza il pareggio, creando diverse occasioni da gol, e ci vanno vicini al 68′, con Cella che colpisce di testa sugli sviluppi di un corner, ma Cerofolini compie l’ennesima parata decisiva e importante della stagione, mantenendo e successivamente fissando il vantaggio per i ciociari. ​

Nel post-partita, l’allenatore del Frosinone, Paolo Bianco, ha espresso soddisfazione per la prestazione dei suoi: “I ragazzi hanno mostrato carattere e determinazione, reagendo bene dopo il pareggio del Mantova. Questa vittoria ci dà morale per le prossime sfide.” ​Il difensore e capitano giallazzurro, Fabio Lucioni, ha sottolineato l’importanza dei tre punti conquistati: “Era fondamentale tornare alla vittoria, soprattutto davanti al nostro pubblico. Abbiamo dimostrato di essere una squadra unita e pronta a lottare per la salvezza.” Contento anche il match winner Mateus Lusuardi, che si è rivelato “immensamente felice di contribuire con un altro gol alla nostra vittoria. Congratulazioni a tutta la squadra per aver combattuto oggi: daremo sempre il massimo per la maglia giallazzurra”.

Dall’altra parte, il tecnico del Mantova, Davide Possanzini, ha analizzato la sconfitta sottolineando gli aspetti positivi: “Nonostante il risultato, la squadra ha lottato fino alla fine, creando diverse occasioni. Dobbiamo lavorare sugli errori commessi e mantenere alta la concentrazione per le prossime partite”. ​

Con questa vittoria, il Frosinone scavalca la Salernitana, sconfitta 2-0 a Cesena, e tocca quota 27 punti, a -2 proprio dal Mantova in zona playout. Si tratta di una vittoria che riaccende le speranze della società di Viale Olimpia, perchè ora non solo è vicina la zona playout, ma entra nel vivo anche la bagarre per la salvezza, che vede poche squadre racchiuse in pochi punti. Complici i pareggi di Sudtirol e Sampdoria, la classifica si è infatti accorciata, e il Frosinone si avvicina a queste a -3.

