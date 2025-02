Serie B: Frosinone – Mantova, probabili formazioni e precedenti

Domani, sabato 1 marzo alle ore 15, lo stadio “Benito Stirpe” di Frosinone sarà teatro di un’importante sfida di Serie B tra Frosinone e Mantova. Entrambe le squadre sono alla ricerca di punti preziosi per migliorare la propria posizione in classifica; i padroni di casa provano a risalire disperatamente dai bassifondi, a -5 dalla zona playout, di cui un posto è occupato proprio dal Mantova.

I giallazzurri, penalizzati da alcune defezioni (sono squalificati Monterisi, Di Chiara e Kone, con quest’ultimo fuori per tre giornate) dovrebbero scendere in campo con un 4-3-3. Cerofolini, una delle note più liete della stagione frusinate, tra i pali; difesa composta da J. Oyono, Lucioni (all’esordio), Bettella e A. Oyono; la mediana sarà guidata da Bohinen, e agli esterni Vural e Darboe. Il tandem d’attacco sarà formato Ambrosino nel mezzo, Begic e Partipilo, anche se non è da escludere una maglia da titolare per Pecorino per una maggiore fisicità in area di rigore.

Risponde il Mantova di Possanzini col 4-2-3-1. Festa l’estremo difensore, Radaelli in difesa con Brignani, De Maio e Giordano; in mediana Burrai e Trimboli, mentre sulla trequarti Galuppini, Mancuso e Fiori agiranno a supporto dell’unica punta Mensah.

Le due squadre si sono affrontate in diverse occasioni negli ultimi decenni, con un bilancio equilibrato. Secondo i dati disponibili, su 11 incontri disputati dal 2004, il Frosinone ha vinto 2 partite, il Mantova 6, mentre 3 incontri sono terminati in pareggio.

Uno degli incontri più memorabili risale al maggio 2005, durante la semifinale dei playoff di Serie C1, quando il Mantova si impose per 4-2 al “Matusa”, garantendosi l’accesso alla finale per la promozione in Serie B.

Nella partita di andata della stagione corrente, disputata il 21 dicembre 2024, il Mantova ha prevalso sul Frosinone con un netto 3-1.

