Serie B. Frosinone – Sudtirol, le probabili formazioni

Un match da non fallire per i giallazzurri quello tra Frosinone e Sudtirol. In palio non ci sono solo i tre punti, ma anche una boccata d’ossigeno per una classifica che continua a preoccupare i ciociari. Dopo il pari di carattere conquistato contro il Modena, la squadra di Stefano Greco è chiamata a confermare i progressi mostrati, domani allo Stirpe alle 15, trasformando la reazione di squadra in una vittoria decisiva per abbandonare la zona retrocessione.

Frosinone, confermato in blocco l’undici: squalificato A. Oyono

Il pareggio contro il Modena ha dato morale, specialmente per come è arrivato: in inferiorità numerica per oltre un’ora di gioco a causa dell’espulsione di Anthony Oyono, i gialloblù hanno saputo reagire, recuperando il gol di svantaggio grazie a Darboe. Tuttavia, il punto guadagnato non è stato sufficiente per lasciare il fondo della classifica.

Contro il Sudtirol, il Frosinone deve puntare al massimo risultato, anche se l’avversario si presenta ostico e ben organizzato. Gli altoatesini, allenati da Fabrizio Castori, rappresentano una delle realtà più solide e navigate della Serie B. Castori, con oltre 500 panchine nella cadetteria, è un tecnico esperto nel gestire partite delicate come questa.

Per il Frosinone, il tecnico Greco sembra intenzionato a confermare gran parte dell’undici che ha strappato il pareggio a Modena. Tra i pali ci sarà Cerofolini, protetto da una difesa a tre composta da Biraschi sul centrodestra, Monterisi centrale e Lusuardi sul centrosinistra.

A centrocampo, le corsie laterali saranno affidate a Jeremy Oyono a destra e, con ogni probabilità, a Bracaglia a sinistra. Quest’ultimo parte in vantaggio su Kvernadze per sostituire sia l’infortunato Marchizza sia lo squalificato Anthony Oyono. Al centro del campo, l’esordio casalingo di Koutsoupias sarà uno dei punti di interesse del match. Al suo fianco ci saranno Gelli, che sta attraversando un buon momento di forma, e Darboe, autore del gol a Modena.

In attacco, il tecnico ciociaro si affiderà quasi certamente ad Ambrosino, protagonista assoluto del reparto offensivo, e Tsadjout, favorito su Pecorino per completare il tandem. Partipilo, almeno inizialmente, partirà dalla panchina.

Dall’altra parte, il Sudtirol si presenta con un allenatore esperto e una squadra compatta, capace di sfruttare al meglio le opportunità concesse dagli avversari. Castori, profondo conoscitore della Serie B, ha costruito una formazione che punta su solidità difensiva e cinismo offensivo, caratteristiche che rendono il Sudtirol un avversario difficile da affrontare.

Frosinone – Suditrol, le probabili

Frosinone (3-5-2): Cerofolini; Biraschi, Monterisi, Lusuardi; Oyono J., Gelli, Darboe, Koutsoupias, Bracaglia; Ambrosino, Tsadjout. All. Greco

Sudtirol (3-4-1-2): Poluzzi; Veseli, Pietrangeli, Kofler; Molina, Casiraghi, Praszelik, Pyyhtia, Zedadka; Merkaj, Odogwu. All. Castori