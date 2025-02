Pubblicato il 26 Febbraio 2025 11:51

Parola al Giudice Sportivo Serie B, gli squalificati per la prossima giornata: tre ciociari out, stangata per Kone

di Giovanni Montella

Ammende a quattro club per comportamenti sugli spalti non conformi al regolamento. La sentenza completa Ammende a quattro club per comportamenti sugli spalti non conformi al regolamento. La sentenza completa del Giudice Sportivo

Maglia di Kone del Frosinone (dal profilo Instagram del Frosinone Calcio)