Serie B, il ribaltone è servito: 8 punti di penalizzazione al Brescia, Frosinone salvo. Cambia la sfida per i playout

Tutto confermato: il Tribunale Federale Nazionale della Figc ha inflitto otto punti di penalizzazione al Brescia Calcio, quattro da scontare immediatamente nella stagione in corso (appena finita) e altri quattro nel prossimo campionato. La classifica, come preannunciato nelle scorse settimane, è rivoluzionata: la squadra di Massimo Cellino, il Brescia, retrocede in Serie C.

Serie B, come cambia la classifica dopo la penalizzazione del Brescia

Tutto ha avuto origine da una vicenda poco visibile ai più, ma che ha scatenato una tempesta nei corridoi della giustizia sportiva: il pagamento delle imposte Irpef e Inps, riferite alle scadenze di febbraio e aprile, era stato effettuato dalla società tramite crediti d'imposta acquistati presso il Gruppo Alfieri, un soggetto già attenzionato. Peccato che quei crediti, dopo verifica da parte dell'Agenzia delle Entrate interpellata dalla Covisoc, siano risultati inesistenti.

Il Brescia ha provato a difendersi, sostenendo di essere vittima di una truffa. Una posizione che i legali del club hanno ribadito con forza nel corso dell'audizione davanti alla Procura Federale, allegando una memoria difensiva corposa. Ma la Procura non ha accolto la tesi come attenuante e ha comunque proceduto al deferimento della società.

Il Tribunale ha giudicato la condotta del club gravemente lesiva dei principi di corretta gestione finanziaria, infliggendo sei mesi di inibizione a Massimo Cellino – presidente del Brescia – e altrettanti a suo figlio Edoardo, anch’egli coinvolto nella gestione. La decisione è stata ufficializzata al termine del processo sportivo di primo grado, tenutosi in via Campania a Roma.

Serie B: in attesa del ricorso, Frosinone salvo a tavolino

Le conseguenze sono immediate e pesanti: con il -4 inflitto nella stagione attuale, il Brescia scivola in classifica fino alla retrocessione. Il Frosinone, che temeva di dover disputare i playout, può tirare un sospiro di sollievo: resta in Serie B, salvo a tavolino. Sarà invece Salernitana-Sampdoria la doppia sfida che deciderà l’ultima retrocessione, con andata fissata per il 15 giugno a Genova e ritorno il 20 giugno a Salerno.

Il Brescia ha già annunciato ricorso. L’udienza davanti alla Corte Federale d’Appello è attesa per il 10 o il 12 giugno, e rappresenta l’ultima speranza per evitare la discesa tra i dilettanti. Ma i margini sembrano ristretti, e anche nel caso di uno sconto della pena, la retrocessione potrebbe rimanere inevitabile.

