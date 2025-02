Serie B: Salernitana – Frosinone 1-1, le parole di Bianco

Nella sala stampa dello stadio Arechi di Salerno, a margine della sfida Salernitana-Frosinone, il neo tecnico dei giallazzurri, Paolo Bianco, ha offerto un resoconto schietto e dettagliato della partita, ponendo l’accento su una prestazione a due tempi che lascia spazio a interventi urgenti per il futuro.

Bianco: “Buon primo tempo, nella ripresa siamo calati”

Bianco ha evidenziato come, al netto del risultato finale, la squadra abbia dominato il primo tempo, raggiungendo quasi il 75% di possesso palla e costringendo gli avversari a giocare prevalentemente nella propria metà campo. “Non si può essere contenti (del risultato, ndr) dopo un primo tempo in cui abbiamo quasi sfiorato il 75% di possesso, si è giocato solo nella loro metà campo.”

Tuttavia, il tecnico ha ammesso che nella ripresa il rendimento è calato notevolmente, nonostante il tentativo di rinnovare l’attacco con l’ingresso di tre giocatori freschi. “Non ho avuto l’effetto desiderato”, ha commentato, sottolineando la necessità di capire le ragioni di ciò che è successo.

Pur riconoscendo gli errori commessi nella ripresa, Bianco ha scelto di aggrapparsi alla qualità dei propri atleti. “Mi aggrappo alla qualità dei miei calciatori perché oggi nel primo tempo hanno dimostrato di avere le qualità per lottare. Dovevamo fare qualche gol in più contro una squadra di grande valore nonostante la classifica. Sicuro che i miei faranno la differenza da qui alla fine.”

Il tecnico manifesta così la fiducia in un gruppo capace di riscattarsi, evidenziando come il primo tempo abbia mostrato il potenziale della squadra, elemento su cui costruire in vista delle prossime sfide.

Quando gli è stato chiesto di commentare le espulsioni di Kone e Di Chiara (squalificati insieme a Monterisi per la prossima partita, ndr), Bianco ha risposto con fermezza, ribadendo la sua volontà di concentrarsi solo su ciò che è alla sua portata. “Non penso e non posso pensare a quello che fanno gli altri e non voglio sprecare il mio tempo. Devo occuparmi delle cose con cui posso aiutare la squadra.”

Il nuovo tecnico ha inoltre ammesso di aver parlato alla squadra in postpartita, un’eccezione alla sua abitudine, per sottolineare il valore mostrato nel primo tempo e per lanciare un messaggio di fiducia. “Sono fortissimi perché hanno fatto un grande primo tempo che dimostra che hanno le qualità per fare bene. Nella ripresa siamo scesi e speriamo che sia solo un aspetto mentale e non fisico altrimenti sarebbe preoccupante.”

Guardando alla prossima gara, Bianco ha assicurato che il lavoro in allenamento sarà ancora più intenso e mirato. “La prepariamo ancora di più provando a portare il dettaglio dalla nostra parte.” Il tecnico ha infine voluto sottolineare l’importanza di mantenere la calma a fine partita, evitando inutili proteste che potrebbero portare a conseguenze negative per la squadra, poichè “non possiamo perdere energie e giocatori per gli altri. A fine partita non si torna più indietro, inutile protestare, non porta a niente se non a conseguenze che ora non possiamo permetterci.”

© Riproduzione riservata