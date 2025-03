Serie B, Sampdoria – Frosinone 0-0: fine primo tempo. Segui il live!

47 – FINISCE IL PRIMO TEMPO! – 0-0 al Marassi tra Sampdoria e Frosinone. Ciociari che approcciano meglio la gara, fanno la partita e danno la sensazione di colpire anche in ripartenza. Sono i doriani ad avere l’occasione migliore fin qui: al 35′, su calcio rigore, Coda si vede negare il gol da Cerofolini.

45′ – Saranno due i minuti di recupero.

44′ – OCCASIONE SAMP!- Dalla destra cross di Depaoli che mette in mezzo, Coda stacca di testa ma palla a lato, alla destra di Cerofolini.

42′ – Ammonito Oudin per fallo ai 25/30 metri. Si ripartirà da un calcio di punizione per il Frosinone.

37′ – PARATA DI CEROFOLINI! – Si resta sul risultato di parità: Coda incrocia col destro, ne viene fuori un tiro a mezz’aria che Cerofolini riesce a deviare. Secondo rigore parato in stagione da Cerofolini!

35′ – CALCIO DI RIGORE PER LA SAMPDORIA! – Pasticcio difensivo dei ciociari, recupera il pallone Sibilli che viene atterrato da Cerofolini. Il direttore di gara prima esita, poi assegna il penalty. Giallo per il portiere ciociaro.

34′ – OCCASIONE SAMP!- Punizione messa in mezzo da Ricci, colpisce Depaoli che spedisce alto di poco sopra la traversa.

32′ – DOPPIA OCCASIONE FROSINONE! – Si libera dalla sinistra Ghedjemis, che trova poi l’opposizione di Cragno; è Kone che poi alimenta l’azione, che destreggiandosi in area di rigore raccoglie la respinta e prova con un timido sinistro. Stavolta Cragno blocca.

30′ – Si fa vedere la Samp: scarico spalle alla porta di Coda, che appoggia per Ricci che colpisce da fuori area ma trova la deviazione di Monterisi, che alza un campanile che Cerofolini raccoglie.

20′ – OCCASIONE FROSINONE! – In ripartenza si mette in proprio dalla destra Ghedjemis, che rientra sul sinistro e colpisce a giro sul secondo palo: palla di poco a lato.

12′ – AMMONITO PER IL FROSINONE: Bohinen evita la ripartenza della Samp, giallo per lui.

11′ – OCCASIONE FROSINONE! – Azione prolungata dei ciociari che si sviluppa da sinistra a destra, ancora Marchizza raccoglie al volo un traversone che Cragno respinge con entrambe le mani.

6′ – Ancora Frosinone pericoloso: azione personale dalla destra di Kone, che prova il tiro trovando ancora una deviazione in corner.

5′ – Primo squillo del Frosinone: palla vagante in area di rigore, Marchizza colpisce bene al volo, ma Depaoli devia in calcio d’angolo.

1′ – Inizia il match del Marassi!

Le formazioni:

SAMPDORIA (3-4-2-1): Cragno; Bereszyński; Altare, Veroli; Depaoli, Yepes, Ricci, Beruatto; Oudin, Sibilli; Coda.

FROSINONE (4-3-3): Cerofolini; Marchizza, Bettella, Monterisi, Oyono; Vural, Bohinen, Kone; Ambrosino, Di Stefano, Ghedjemis.

Benvenuti alla diretta testuale di Sampdoria – Frosinone, gara valida per la 31esima giornata di Serie B. In poche settimane la squadra di Bianco ha recuperato terreno e, se il campionato finisse oggi, sarebbe salva, grazie alle ultime tre vittorie consecutive. Samp invece ancora in zona playout, ad un punto proprio dai ciociari. La gara è fondamentale, quindi, per i bassifondi della classifica.

