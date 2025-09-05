Sermoneta, Don Leonardo Pompei sospeso dal vescovo per una diretta su YouTube. Cosa c’è dietro?

In un angolo della provincia di Latina, precisamente nella parrocchia di S. Maria Assunta in Cielo a Sermoneta, si è accesa una discussione che ha coinvolto la comunità religiosa locale. Il protagonista della vicenda è don Leonardo Pompei, un sacerdote noto per il suo approccio aperto verso i fedeli. Recentemente, ha fatto notizia dopo essere stato sospeso dal suo ruolo per aver organizzato un incontro con la sua congregazione su YouTube. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

La decisione del vescovo Mariano Crociata

A prendere la drastica decisione è stato il vescovo della diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno, Mariano Crociata. La sospensione è avvenuta nelle ultime ore e sembra essere una risposta diretta all’uso non autorizzato dei mezzi di comunicazione digitale da parte del parroco. “Non si presenti pubblicamente come sacerdote”, avrebbe ordinato il vescovo, sottolineando così la gravità con cui viene visto l’atto.

Le ragioni dietro la scelta

La questione ruota attorno alla percezione dell'autorità ecclesiastica sulla presenza online dei sacerdoti. In tempi in cui la comunicazione virtuale è diventata un mezzo essenziale per mantenere i contatti con i fedeli durante le restrizioni pandemiche, si apre un dibattito sulla libertà concessa ai religiosi nel gestire tali piattaforme. Don Leonardo ha sempre sottolineato l'importanza di raggiungere tutti coloro che hanno difficoltà a partecipare fisicamente alle celebrazioni.

Reazioni dalla comunità e oltre

La sospensione non è passata inosservata tra i parrocchiani e gli abitanti del luogo. Molti si sono espressi in favore del sacerdote, ritenendo che il suo gesto fosse volto a sostenere spiritualmente la comunità e non a sfidare l'autorità ecclesiastica. Alcuni membri della parrocchia hanno persino avviato petizioni per chiedere il reintegro del loro parroco.

Cosa accadrà ora?

Mentre il caso continua a tenere banco sia nei circoli religiosi che sui media locali, rimane da vedere quale sarà la prossima mossa. Il destino di don Leonardo resta incerto, ma quello che è certo è che questo episodio ha sollevato questioni fondamentali sul ruolo dei media digitali nella Chiesa moderna. Possibile sospendere un parroco per aver provato a coinvolgere i fedeli nelle cose di Chiesa attraverso il web?