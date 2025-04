Sezze, deltaplano precipita nelle campagne: morto il pilota

La cronaca dell’incidente

Sono le 11:30 di domenica 27 aprile quando le tranquille campagne di Ceriara, frazione del comune di Sezze, un angolo pittoresco in provincia di Latina, vengono scosse da un improvviso schianto. Un deltaplano, di quelli che solitamente si perdono nel cielo con una grazia quasi poetica, precipita tra filari di campi rigogliosi. Il suo pilota, però, sembra svanito nel nulla. Inizia così una corsa contro il tempo tra i soccorritori per trovarlo sano e salvo.

La macchina dei soccorsi in azione

Non c’è tempo da perdere, e le squadre dei soccorritori si radunano in fretta. I vigili del fuoco coordinano le operazioni per localizzare l’uomo, mentre i carabinieri del comando provinciale pontino setacciano l’area alla ricerca di indizi. Intanto, un’ambulanza del 118 e un’auto medica sono pronte a fornire assistenza immediata, sperando di essere in grado di intervenire in qualsiasi momento qualora l’uomo venga ritrovato.

Un evento che scuote la tranquillità della campagna

Le campagne di Gricilli a Ceriara di Sezze, solitamente tranquille, si trasformano in un affollato centro di operazioni e speranza. Gli abitanti, abituati al trambusto naturale della vita rurale, osservano increduli il dispiegarsi degli eventi. Non è comune che qualcosa di così drammatico accada da queste parti. Molti si avvicinano con discrezione, allontanandosi un po’ quando i familiari del pilota arrivano, i volti segnati dall’ansia ma sostenuti dalla solidarietà di una comunità tutta tesa nella speranza di buone notizie.

La passione che sfida il destino

Il volo in deltaplano è spesso visto come un’esperienza liberatoria, un modo per sfidare la forza di gravità e sentirsi un tutt’uno con il vento. Ma eventi come questo ricordano in modo diretto quanto queste passioni possano essere pericolose. Mentre la tecnologia e la preparazione consentono voli se non altro sicuri, la natura può ancora riservare sorprese inaspettate. Eppure, proprio in questo risiede parte del fascino del volo, un’attività che nonostante i rischi continua ad attirare gli appassionati di tutte le età.

Conclusione non conclusiva

Le ricerche continuano senza sosta, e il pensiero va al pilota e alla sua sicurezza. È un’intera comunità col fiato sospeso, unita dall’auspicio comune che chiunque sfidi il cielo possa sempre avere un posto sicuro dove atterrare. I soccorsi non si fermano, animati dal desiderio di dare una risposta ai tanti “perché” che ancora avvolgono questa storia, mentre la terra cinta dal sole e dal vento attende pazientemente il prossimo capitolo di questo dramma umano.

Trovato il corpo senza vita del pilota

l pilota aveva preso il volo da Artena e stava sorvolando la campagna tra Sezze e Pontinia con il suo deltaplano a motore. Il velivolo è precipitato in località Gricilli, tra Sezze e Pontinia, non lontano dal corso del fiume Ufente. L’impatto non ha lasciato scampo al pilota, un uomo di 69 anni, pensionato, residente ad Artena, appassionato di volo e proprietario del mezzo.Durante il volo, ha comunicato di avere dei problemi tecnici e poco dopo ha perso il controllo del velivolo. Il deltaplano ha colpito i cavi dell’alta tensione prima di precipitare al suolo.

