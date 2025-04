Sicurezza 3D intorno a San Pietro: un baluardo tecnologico in azione

Innovazioni tecnologiche al servizio della sicurezza

Intorno a Piazza San Pietro, la sicurezza ha assunto una nuova dimensione, o meglio, tre. Grazie alle innovazioni della Questura di Roma, introduce un controllo in 3D senza precedenti che copre, letteralmente, ogni angolo di questo luogo sacro.

Il controllo a ‘tappeto’ sulla superficie

Sul piano della superficie, uomini e mezzi della Polizia setacciano ogni via che porta al Vaticano, studiando attentamente il flusso dei fedeli che si avvicina a questo simbolo mondiale. L’attenzione è massima, e l’obiettivo è garantire che nulla sfugga all’occhio vigile delle forze dell’ordine.

Sotto terra: l’occhio attento nella metro

Ma la sicurezza non si ferma alla superficie. Sotto i nostri piedi, gli equipaggi dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico operano nelle stazioni e sulle banchine della metropolitana. Un lavoro essenziale per garantire che anche il sottosuolo sia un ambiente sicuro e sotto controllo.

Il cielo come alleato: il monitoraggio dall’alto

Il terzo occhio della sicurezza guarda dall’alto. Gli avanzati mezzi aerei della Questura forniscono un’incisiva visuale dall’alto, integrandosi perfettamente con le operazioni al suolo. Questa visione dall’alto è fondamentale per avere un quadro chiaro e completo, estendendo lo sguardo ben oltre i limiti delle strutture fisiche.

Tecnologia 3D per una sicurezza senza confini

Le immagini in 3D, remotizzate presso il Centro per la gestione della sicurezza dell’evento, permettono alla Questura di Roma di monitorare ogni angolo intorno a Piazza San Pietro. Grazie a questo approccio integrato e senza confini architettonici, la sicurezza raggiunge livelli mai visti.

L’importanza della vigilanza fluviale

E non dimentichiamo il ruolo della Polizia fluviale. Con il loro pattugliamento del Tevere, queste squadre garantiscono che anche il tratto d’acqua rimanga protetto, fornendo una sicurezza totale e completa.

È una sorta di operazione di precisione, calibrata con attenzione e utilizzando ogni risorsa disponibile per garantire il massimo della sicurezza in un momento tanto delicato per la città e il mondo.

