Silvio Berlusconi, due anni dopo: l’impronta indelebile di un’anomalia politica

A due anni dalla scomparsa di Silvio Berlusconi, il giudizio sulla sua eredità politica è ancora in fase di decantazione. La sua figura resta divisiva, ma non ignorabile. La traiettoria che ha tracciato nella politica italiana — e in parte europea — continua a influenzare i linguaggi, i metodi e persino le ambizioni di chi è venuto dopo. Ripercorrere oggi la parabola politica del fondatore di Forza Italia significa raccontare anche una trasformazione dell'Italia stessa, dalle macerie della Prima Repubblica fino all'era della comunicazione digitale.

L’ingresso in campo e l’arte della discontinuità

Silvio Berlusconi annunciò il suo ingresso in politica nel gennaio del 1994, in un contesto che definire turbolento è un eufemismo. La fine dell'esperienza della Democrazia Cristiana e l'implosione del sistema dei partiti a causa di Tangentopoli avevano creato un vuoto che pochi immaginavano potesse essere colmato da un imprenditore televisivo. Eppure, fu proprio questa discontinuità — con i codici della politica precedente, con i riti parlamentari e con il linguaggio istituzionale — a rappresentare il suo punto di forza.

Il video con cui annunciò la sua “discesa in campo” rimane uno dei momenti fondanti della nuova comunicazione politica italiana: uno sfondo neutro, tono colloquiale, nessuna enfasi ideologica. Parlava da imprenditore, prometteva efficienza, meno tasse, meno Stato, più libertà. In realtà, ciò che stava introducendo era una nuova grammatica politica fondata sulla centralità della persona, sull’identificazione tra leader e partito, e su una narrazione permanente della propria visione del mondo.

Il ciclo delle tre legislature e la resistenza al cambiamento

La parabola politica di Berlusconi si misura anche nei suoi numeri: tre volte Presidente del Consiglio (1994, 2001–2006, 2008–2011), quattro volte capo dell'opposizione. In totale, più di nove anni a Palazzo Chigi. Nessun altro premier della Repubblica ha avuto una simile longevità di governo.

Eppure, nonostante i proclami iniziali e le promesse di modernizzazione, le stagioni berlusconiane hanno alternato slanci riformatori a stalli sistemici. La legge Biagi sul mercato del lavoro, la riforma fiscale mai completata, le battaglie sulla giustizia spesso con un'evidente impronta personale: ogni ciclo si è chiuso con l'impressione che il cambiamento fosse più evocato che realizzato.

L’elemento costante restava però la capacità di occupare il centro della scena, in un rapporto diretto con l’elettorato che bypassava spesso le dinamiche interne ai partiti, e che si nutriva di una narrazione di accerchiamento e di sfida continua alle “élites” tradizionali.

La crisi del 2011 e la fine di un’epoca

Il 2011 rappresenta lo spartiacque. Il governo Berlusconi cade nel pieno della crisi del debito sovrano europeo, sotto la pressione dei mercati e con un paese in evidente difficoltà economica. L’arrivo di Mario Monti segna la chiusura di un ciclo, ma anche l’avvio di un declino che sarà lento e irregolare.

Negli anni successivi, Berlusconi continuerà a essere un protagonista politico, ma la sua capacità di imprimere direzione al dibattito nazionale si riduce. Le condanne giudiziarie, l’interdizione dai pubblici uffici, l’età avanzata: tutto concorre a marginalizzarlo, senza però mai farlo uscire del tutto dal campo. Anzi, il suo ruolo di garante e federatore del centro-destra resta cruciale fino all’ultima stagione della sua vita, con l’appoggio al governo Draghi prima, e poi con il ritorno di Forza Italia al governo nel 2022.

Berlusconi postumo: eredità e assenza

A due anni dalla morte, la domanda su cosa resti di Silvio Berlusconi è tutt’altro che chiusa. Forza Italia esiste ancora, ma ha perso centralità. I suoi alleati storici — la Lega e Fratelli d’Italia — hanno preso altre traiettorie, con Matteo Salvini e Giorgia Meloni che si sono affermati in modi ben diversi dal suo stile, eppure con alcuni tratti in comune: il rapporto diretto con l’elettorato, il ricorso ai media come strumenti identitari, l’idea che la politica sia innanzitutto una questione di personalità.

Più in profondità, il vero lascito di Berlusconi potrebbe essere culturale prima che politico. Ha introdotto una modalità di leadership iper-personalizzata, ha ridefinito il confine tra pubblico e privato, ha fuso intrattenimento e comunicazione istituzionale. Ha spostato il baricentro del dibattito politico verso una dimensione mediatica che oggi è la norma, ma che nel 1994 era rivoluzionaria.

La normalizzazione dell’eccezione

Silvio Berlusconi è stato, per gran parte della sua carriera, un’anomalia. Un corpo estraneo alla politica tradizionale che però ha finito per riscriverne le regole. Due anni dopo la sua scomparsa, quella che sembrava una forzatura appare invece come l’anticamera di una nuova normalità. Quella in cui i leader sono brand, i partiti sono contenitori liquidi, e la comunicazione è spesso più importante della sostanza.

Il giudizio storico richiederà ancora tempo. Ma oggi, nel panorama che ha contribuito a plasmare, l’assenza di Berlusconi pesa non tanto per ciò che manca, quanto per quanto di lui è rimasto in eredità, anche a chi oggi ne prende pubblicamente le distanze.

