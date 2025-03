Sora, emergenza all’Ospedale S.S. Trinità: un grido di allarme per la sanità ciociara

L’Ospedale S.S. Trinità di Sora, uno dei principali presidi sanitari della provincia di Frosinone, sta affrontando una situazione critica che rischia di compromettere ulteriormente l’efficacia dei servizi offerti ai cittadini. A denunciare il deteriorarsi delle condizioni della struttura è la consigliera regionale del Partito Democratico, Sara Battisti, che ha espresso grave preoccupazione per l’emergenza in corso e per l’impossibilità di garantire livelli adeguati di assistenza.

Secondo quanto riportato da Battisti, l’ospedale soffre di una carenza di personale medico che sta mettendo a dura prova la capacità operativa della struttura. In particolare, la UOC di Ginecologia e Ostetricia è senza Direttore dal settembre 2023 e dispone di soli otto medici, una dotazione insufficiente per assicurare la continuità delle prestazioni e soddisfare le necessità delle pazienti. La consigliera sottolinea la necessità di un intervento urgente per il reclutamento di personale, con l’obiettivo di garantire almeno dieci turnisti e un Direttore che possa finalmente assicurare il buon funzionamento di questa fondamentale area sanitaria.

Un’altra criticità riguarda i lavori di ristrutturazione dell’ospedale, che sembrano essere bloccati nonostante i fondi stanziati. Nel luglio 2023, furono allocati 25 milioni di euro per la ristrutturazione complessiva della struttura e ulteriori 4,77 milioni per l’adeguamento antincendio, risorse provenienti dall’amministrazione Zingaretti. Tuttavia, secondo Battisti, questi fondi sono rimasti inutilizzati, e la Regione Lazio non ha ancora chiarito le tempistiche per la realizzazione degli interventi. La consigliera chiede alla Giunta Rocca di fare chiarezza e di accelerare ogni procedura necessaria per rendere l’ospedale sicuro e funzionale.

Ma la situazione si aggrava ulteriormente con il taglio del servizio trasfusionale. Il Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale, che nel 2024 ha trattato circa 1.966 pazienti e raccolto 1.089 sacche di sangue vitali per le attività chirurgiche e per i pazienti cronici e oncologici, ha visto una drastica riduzione dei giorni di apertura, che ora è limitata a soli tre giorni a settimana.

Questa decisione ha sollevato forti preoccupazioni, poiché il servizio è fondamentale per i pazienti con esigenze urgenti. La consigliera Battisti ha chiesto spiegazioni alla Regione Lazio, sottolineando come una riduzione del servizio trasfusionale possa avere effetti devastanti su chi dipende da trattamenti salvavita.

L’Ospedale S.S. Trinità di Sora, come molte altre strutture sanitarie della provincia, sta subendo quello che Battisti definisce un “progressivo smantellamento”. Questo processo, che comprende sia la carenza di personale che la paralisi dei lavori di ristrutturazione, sta mettendo a rischio la qualità dell’assistenza sanitaria nella zona. Le criticità denunciate dalla consigliera sono solo l’ultima manifestazione di un problema strutturale che ha bisogno di risposte concrete e tempestive.

Sara Battisti ha già depositato tre interrogazioni in consiglio regionale per chiedere risposte chiare e azioni urgenti. La Regione Lazio è chiamata a intervenire immediatamente per risolvere una crisi che sta penalizzando una vasta parte della popolazione ciociara. In una zona già storicamente deficitaria sotto il profilo sanitario, il rischio di un ulteriore deterioramento dei servizi potrebbe avere gravi conseguenze per la salute dei cittadini.

Il Partito Democratico, attraverso le parole della consigliera, fa appello alla Giunta Rocca affinché intervenga prontamente. La comunità di Sora e dell’intera provincia di Frosinone non può permettersi un ulteriore sacrificio in termini di sanità, e la Regione deve agire senza indugi per garantire che l’ospedale possa continuare a essere un punto di riferimento per la salute dei cittadini.

La situazione dell’Ospedale S.S. Trinità è un’emergenza che non può più essere ignorata: serve un intervento immediato per salvaguardare il diritto alla salute dei cittadini e per evitare che la sanità ciociara vada incontro a un progressivo smantellamento.

© Riproduzione riservata