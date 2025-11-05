Sora, ricattato dopo un appuntamento con una escort

Un episodio di estorsione a sfondo privato, nato da una vicenda personale, ha portato la Polizia di Stato di Sora a notificare un provvedimento cautelare nei confronti di un uomo di 35 anni, di origine straniera e residente in provincia di Vicenza. L’indagato è ritenuto responsabile di minacce di natura estorsiva ai danni di un cittadino di Sora, in provincia di Frosinone, dopo averlo contattato in seguito a un appuntamento fissato online con una escort.

Tentata estorsione a Sora: vittima ricattata dopo un appuntamento online

La misura, disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Cassino su richiesta della Procura della Repubblica, prevede il divieto di dimora nella città di Sora e il divieto di avvicinamento alla persona offesa. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari, durante la quale – come previsto dalla legge – l'indagato potrà far valere le proprie difese e fornire eventuali giustificazioni.

L’origine del ricatto: un appuntamento mai avvenuto

L’intera vicenda prende avvio da un episodio che sembrava destinato a restare privato. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori del Commissariato di Polizia di Sora, la vittima, un giovane residente in città, aveva fissato online un incontro con una escort. Dopo un ripensamento, l’uomo aveva deciso di non dare seguito all’appuntamento, ma da quel momento era stato raggiunto da continue richieste di denaro e messaggi minatori.

Dalle prime verifiche, le pressioni sarebbero state motivate dalla minaccia di divulgare pubblicamente l’informazione sull’appuntamento mai avvenuto. L’autore del ricatto avrebbe sfruttato la vulnerabilità psicologica della vittima, costringendola a un primo pagamento tramite bonifico bancario.

Il secondo incontro e l’intervento della Polizia

Le richieste economiche, però, non si sono fermate. Dopo il primo versamento, la vittima sarebbe stata nuovamente contattata e costretta a un nuovo pagamento in contanti, questa volta di persona, presso un’abitazione del territorio sorano.

È proprio durante questo secondo incontro che gli investigatori del Commissariato di Sora sono riusciti a intervenire, monitorando l'appuntamento e documentando la consegna del denaro. Grazie a questa attività, è stato possibile identificare l'autore delle minacce: un 35enne, residente nel Vicentino, che secondo quanto accertato aveva organizzato il ricatto per ottenere somme di denaro dalla vittima.

Gli agenti hanno ricostruito l'intera sequenza dei fatti, confermando l'esistenza di una condotta estorsiva reiterata e finalizzata al profitto. Sulla base degli elementi raccolti, la Procura di Cassino ha richiesto al GIP l'applicazione di una misura cautelare personale, ritenendo sussistenti gravi indizi di colpevolezza e la necessità di impedire ulteriori contatti tra indagato e persona offesa.

Divieto di dimora e di avvicinamento a Sora

Il Giudice per le Indagini Preliminari ha accolto la richiesta della Procura, emettendo un’ordinanza che dispone il divieto di dimora nella città di Sora e il divieto di avvicinamento alla vittima. Il provvedimento è stato eseguito dagli agenti del Commissariato, che hanno notificato la misura al 35enne nella giornata del 30 ottobre scorso.

Si tratta di un atto di natura cautelare, volto a tutelare la sicurezza della vittima e a prevenire ulteriori condotte intimidatorie o tentativi di contatto. L’indagato, al momento, rimane libero ma sottoposto ai vincoli stabiliti dall’Autorità giudiziaria.

Le indagini proseguono nella fase preliminare

Il procedimento si trova tuttora nella fase delle indagini preliminari, che precedono l’eventuale richiesta di rinvio a giudizio. In questa fase, come previsto dal Codice di Procedura Penale, l’indagato ha pieno diritto di difesa e potrà fornire la propria versione dei fatti.

Gli inquirenti stanno approfondendo il profilo dell’uomo e verificando se la vicenda sia riconducibile a condotte simili avvenute in altre zone o online. L’ipotesi investigativa, al momento, resta concentrata su un episodio isolato, ma gli accertamenti digitali e bancari proseguono per definire l’esatta dinamica dei contatti e dei pagamenti.

Allarme sulla sicurezza online

La vicenda di Sora evidenzia un aspetto sempre più frequente nelle indagini di polizia: l’uso della rete per creare situazioni di ricatto e pressione psicologica. L’episodio, pur sviluppandosi in un contesto personale, dimostra come la protezione dei dati e della privacy resti un elemento centrale anche in rapporti occasionali o informali nati su piattaforme digitali.

Le forze dell’ordine invitano a denunciare immediatamente ogni forma di minaccia o richiesta di denaro successiva a contatti online, anche se di natura privata. Il silenzio o il pagamento, spiegano gli investigatori, rischiano di alimentare meccanismi di estorsione ripetuta e di rendere più complesso l’intervento delle autorità.