“Sora, comune della provincia di Frosinone, con circa 25mila abitanti, è ufficialmente una Città che legge! Il prestigioso riconoscimento è stato conferito dal Centro per il libro e la lettura (Cepell) in collaborazione con l’ANCI per il triennio 2024-2026, inserendo il nostro Comune tra le novecento realtà italiane che promuovono la lettura come valore fondamentale per la crescita culturale e sociale della comunità“, riporta una nota stampa del Comune di Sora.

La qualifica di Città che legge attesta l’impegno dell’Amministrazione comunale nel favorire e sostenere politiche di promozione della lettura attraverso iniziative culturali, eventi dedicati e la collaborazione con biblioteche, scuole, librerie e associazioni del territorio.

Il Sindaco di Sora Di Stefano

Soddisfazione e orgoglio sono stati espressi dal Sindaco Luca Di Stefano che ha dichiarato: “Sora ottiene un importante riconoscimento che premia il lavoro svolto in questi anni per valorizzare la lettura come strumento di crescita personale e collettiva. Questo titolo non è solo una gratificazione ma un impegno a intensificare le attività culturali e a rendere il libro sempre più accessibile a tutti i cittadini.

Ringrazio la Consigliera delegata al Museo, Biblioteca e Archivio storico Manuela Cerqua, gli uffici preposti, che con professionalità e dedizione hanno contribuito a questo risultato, e tutti coloro che hanno reso possibile questo importante traguardo.” Sora (Foto Sara Izzi)

La Consigliera Manuela Cerqua

Grande entusiasmo anche nelle parole della Consigliera Manuela Cerqua: “Questo riconoscimento è il frutto di un lavoro condiviso con scuole, biblioteche, associazioni e operatori culturali, che ogni giorno si impegnano a promuovere la lettura in città. Sora continuerà a investire nella cultura, sviluppando nuove progettualità e consolidando le iniziative già avviate per rendere la lettura un’esperienza inclusiva e diffusa.

Un ringraziamento particolare va agli Uffici preposti, che hanno lavorato con grande impegno e competenza per raggiungere questo obiettivo, dimostrando ancora una volta quanto sia importante fare rete per la crescita culturale della nostra comunità.”

Le opportunità grazie al riconoscimento

Grazie a questa qualifica, il Comune di Sora avrà l’opportunità di accedere a bandi e finanziamenti dedicati alla promozione della lettura, potenziando il già ricco panorama di attività culturali della città.

L’Amministrazione comunale invita tutti i cittadini a partecipare alle iniziative che saranno organizzate nei prossimi mesi, con l’obiettivo di rendere Sora sempre più un punto di riferimento per la cultura e la lettura.

