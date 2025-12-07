Sorridere fa bene: sempre più italiani si prendono cura della salute orale

Un sorriso sano non è solo una questione estetica, è un vero e proprio indicatore di benessere generale. Negli ultimi anni, sempre più italiani hanno iniziato a riconoscere il valore della salute orale come parte integrante della cura di sé, complice una crescente consapevolezza dell’importanza della prevenzione e delle corrette abitudini quotidiane. Questo cambiamento culturale si riflette sia nei comportamenti individuali sia nell’attenzione verso controlli professionali periodici, fondamentali per mantenere la bocca in salute nel tempo. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Salute orale: l’importanza della prevenzione

La prevenzione è il pilastro principale di una corretta gestione della salute orale. Troppo spesso ci si rivolge al dentista solo quando insorge un dolore improvviso o una problematica ormai evidente, quando invece la maggior parte delle patologie del cavo orale può essere intercettata e risolta nelle fasi iniziali. Carie, gengiviti e altre infiammazioni spesso si sviluppano senza sintomi rilevanti, ma possono evolvere rapidamente e compromettere non solo i denti, bensì l’intero equilibrio dell’apparato orale.

I controlli periodici e le visite professionali, come quelle proposte dai dentisti DentalPro ad esempio, consentono di individuare sul nascere eventuali segnali d’allarme, intervenendo in modo tempestivo e meno invasivo. Una semplice seduta di pulizia dei denti, eseguita con regolarità, permette inoltre di rimuovere placca e tartaro in profondità, fattori responsabili della maggior parte dei disturbi gengivali. Questi appuntamenti sono anche un’occasione per ricevere consigli personalizzati su come migliorare la propria igiene orale.

Le corrette abitudini quotidiane per un sorriso sano

Accanto alla prevenzione professionale, assume un ruolo centrale un insieme di buone pratiche che contribuiscono a mantenere sano il cavo orale. Lo spazzolamento regolare, almeno due volte al giorno, è fondamentale: deve essere eseguito con movimenti corretti, né troppo energici né troppo superficiali, per evitare sia l'accumulo di placca sia eventuali irritazioni alle gengive. La scelta dello spazzolino, manuale o elettrico, così come del dentifricio, deve tener conto delle esigenze individuali, valutate preferibilmente insieme al proprio dentista.

Un'altra abitudine spesso sottovalutata è l'uso del filo interdentale o degli scovolini, strumenti indispensabili per raggiungere gli spazi in cui lo spazzolino non arriva. È proprio tra un dente e l'altro che si accumula gran parte dei residui di cibo e della placca batterica responsabile della carie e delle infiammazioni gengivali. Integrare questo gesto nella propria routine quotidiana richiede solo pochi minuti ma può fare una notevole differenza nel lungo periodo.

Anche l’alimentazione svolge un ruolo determinante nella salute del sorriso. Un consumo eccessivo di zuccheri favorisce la proliferazione dei batteri cariogeni, mentre cibi particolarmente acidi possono aggredire lo smalto dentale. Al contrario, una dieta equilibrata, ricca di frutta, verdura e alimenti che stimolano la salivazione, contribuisce a mantenere un ambiente orale più sano e protetto. L’acqua, infine, resta un alleato prezioso: bere regolarmente aiuta a eliminare residui e a mantenere l’idratazione delle mucose.

Un trend positivo: gli italiani riscoprono il valore del sorriso

Le ricerche più recenti mostrano un cambiamento significativo nell’attenzione degli italiani verso la salute orale. Oltre l’82% delle persone considera il sorriso qualcosa che va ben oltre la semplice igiene quotidiana: per molti rappresenta un segno di cura di sé, un elemento legato alla bellezza e all’immagine personale. Ma non è solo una questione estetica. Circa il 79% degli intervistati riconosce che mantenere una bocca sana influisce anche sulla capacità di alimentarsi correttamente, evidenziando così il legame sempre più percepito tra salute orale e benessere generale.

Questi dati, emersi da un’indagine realizzata da Philips Sonicare insieme alla nutrizionista Angelica Cesena, confermano quanto la bocca venga ormai vista come una componente fondamentale dell’equilibrio del corpo. Anche se restano differenze nelle abitudini quotidiane, cresce la consapevolezza del ruolo della prevenzione: dagli stili di vita più sani ai controlli professionali, gli italiani stanno attribuendo un valore sempre maggiore al proprio sorriso.