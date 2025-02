Sorteggi Champions League, Inter ok: il quadro completo

E’ arrivato il tanto atteso giorno dei sorteggi degli ottavi di Champions League. Con lo svolgersi dei playoff si è completato il quadro delle squadre partecipanti alla fase ad eliminazione diretta della competizione: non ci sono buone notizie per le italiane, vista la debacle di tutte e tre le formazioni. La Juventus si è vista rimontare il 2-1 dell’andata dal Psv (3-1 in Olanda, ndr), mentre l’Atalanta non è riuscita a ribaltare il risultato maturato nella prima sfida (2-1) e crolla anche in casa con il Club Brugge (1-3); è il Milan a dover recriminare maggiormente con se stessa, poichè, dopo la sconfitta in casa del Feyenoord all’andata per 1-0, non ha sfruttato il fattore campo e non va oltre l’1-1 al ritorno. Sono Club Brugge, PSG, PSV Eindhoven e Feyenoord, quindi, le quattro squadre che raggiungono le teste di serie Liverpool, Barcellona, Arsenal e Inter.

Sorteggio, come funziona

Ecco come si è svolto il sorteggio, stando a quanto appurato da Sky Sport. I club vengono accoppiati in base alla loro posizione nella fase campionato per formare quattro coppie di teste di serie (posizioni 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8) e, successivamente, vengono sorteggiati in una delle due posizioni degli ottavi contro la relativa vincitrice degli spareggi. Il sorteggio assegna il lato di tabellone per tutte le teste di serie (partendo da 7°/8° posto fino alle squadre al 1°/2°): la prima estratta viene posizionata nel lato sinistro , la seconda finisce nel lato destro. Le squadre che si erano classificate prima e seconda saranno sorteggiate contro le vincitrici degli spareggi tra le classificate al 15°, 16°, 17° e 18° posto; la terza e la quarta classificata affronteranno le vincitrici degli spareggi tra le classificate al 13°, 14°, 19° e 20° posto e così via. Dopo aver completato il tabellone degli ottavi di finale, i quarti di finale saranno definiti tra le coppie per ogni lato che disputeranno la gara di andata o di ritorno in casa. Allo stesso modo si procederà anche per stabilire l’ordine di gioco per le semifinali. Non è previsto un ulteriore sorteggio per la finale: essendo già completato il tabellone, la semifinalista sul lato sinistro sarà designata come squadra di casa pro forma a Monaco di Baviera.

Champions League, il quadro degli ottavi di finale

Questi gli accoppiamenti stabiliti dall’urna di Nyon, che quindi ha deciso anche gli eventuali quarti di finale e semifinali:

Aston Villa – Club Brugge/PSG – Liverpool

Atletico Madrid – Real Madrid/Arsenal – PSV Eindhoven



Bayern Monaco – Bayern Leverkusen/Feyenoord – Inter

Borussia Dortmund – Lille/Benfica – Barcellona



L’Inter affronterebbe nei quarti di finale la vincente tra le due tedesche, e in semifinale la vincente tra Borussia Dortmund – Lille e Benfica – Barcellona. In entrambe le fasi, la squadra di Simone Inzaghi giocherebbe il ritorno in casa.

