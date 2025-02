Sorteggi Europa League, niente Euroderby! Il quadro completo

Scongiurato il rischio Euroderby agli ottavi di finale. L’urna di Nyon ha stabilito gli accoppiamenti: per la Roma ci saranno gli spagnoli dell’Athletic Bilbao (andata in casa), mentre alla Lazio, che giocherà il ritorno in casa per via del piazzamento in classifica della League Phase, toccherà il Viktoria Plzen. Lazio che ha un tabellone alla portata, molto interessante, un’occasione per andare a Bilbao, ma soltanto a maggio e in finale. Finale in cui, se la Roma dall’altra parte del tabellone dovesse fare percorso netto, potrebbe esserci, stavolta sì, il derby. Questi gli accoppiamenti degli ottavi di finale (decisi anche eventuali quarti e semifinali):

Bodo Glimt – Olympiacos/Viktoria Plzen – Lazio

Az Alkmaar – Tottenham/Ajax – Eintracht Francoforte



Fenerbahce – Rangers/Roma – Athletic Bilbao

Lione – FCSB/Real Sociedad – Manchester United



Stabiliti, come da schema, anche gli eventuali quarti di finale e semifinali: Roma e Lazio giocherebbero il ritorno dei quarti di finale in casa, mentre, per quanto riguarda le semifinali, Lazio giocherebbe il ritorno in casa, mentre la Roma giocherebbe all’Olimpico il turno d’andata.

Sorteggio Europa League, come funziona

Questi i criteri del sorteggio, raccontati da 90Min.com. Le squadre vengono accoppiate in base alla loro posizione, formando quattro coppie di teste di serie (1ª con 2ª, 3ª con 4ª, e così via fino alla 7ª con l’8ª). Per determinare il lato del tabellone in cui ogni squadra sarà collocata, vengono preparate quattro urne, ciascuna contenente le palline con i nomi delle coppie di teste di serie. Il sorteggio inizia dalle squadre con il ranking più basso (7ª e 8ª), estraendo una squadra per assegnarla al lato argento del tabellone, mentre l’altra della stessa coppia finisce automaticamente sul lato blu. Questo processo viene ripetuto per tutte le teste di serie, salendo progressivamente fino alla coppia meglio classificata. Infine, ogni testa di serie affronta negli ottavi una squadra qualificata dagli spareggi e, salvo eccezioni, disputa il ritorno in casa. Ogni squadra conoscerà tutte le potenziali avversarie fino alla finale. Pertanto, dopo il sorteggio degli ottavi, se ne svolgerà un altro più breve per determinare l’ordine delle partite (ovvero quale squadra ospiterà l’andata e quale squadra il ritorno) dei quarti di finale e delle semifinali.

Europa League, i risultati degli spareggi

Ieri si è giocato il ritorno dei playoff di Europa League, validi per l’accesso agli ottavi di finale. La Roma, grazie ad uno strepitoso Dybala, ha avuto la meglio sul Porto all’Olimpico per 3-2, mostrando un buon piglio, reazione dopo lo svantaggio e superiorità in campo, complice anche l’espulsione di Eustaquio che ha costretto i portoghesi a giocare praticamente tutto il secondo tempo con un uomo in meno. Questi i risultati:

Ferencvaros – Viktoria Plzen 0-3 (andata 1-0)

Az Alkmaar – Galatasaray 2-2 (andata 4-1)

Midtjylland – Real Sociedad 2-5 (andata 1-2)

Union Saint Gilloise – Ajax 2-1 dts (andata 0-2)

PAOK – FCSB 0-2 (andata 1-2)

Twente – Bodo Glimt 2-5 dts (andata 2-1)

Fenerbahce – Anderlecht 2-2 (andata 3-0)



