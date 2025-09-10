Spaccio a Cisterna di Latina: arrestato coltivatore di marijuana dopo indagini aeree

La Polizia di Stato di Cisterna di Latina ha condotto un’operazione incisiva contro il traffico di droga: nel corso di un’indagine scrupolosa, supportata da ricognizioni aeree, è stato arrestato un uomo classe 1965, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di possesso ai fini di spaccio e coltivazione illegale di marijuana.

L’operazione della Polizia a Cisterna di Latina

Agenti della sezione Anticrimine del Commissariato di Cisterna hanno avviato l'indagine seguendo movimenti sospetti in un terreno riconducibile all'indagato. Grazie a verifiche dall'alto – probabilmente effettuate con drone o apparecchiature simili – hanno scoperto una coltivazione intensa, che ha fatto scattare l'intervento sul campo.

La scoperta sul terreno: oltre cento piante in crescita

Sul terreno sono state rilevate più di 100 piante di marijuana, alte circa 1,70 metri, già in fase avanzata di crescita. Gli accertamenti sul posto hanno confermato che la maturazione e successiva essiccazione avrebbero potuto garantire al giro illecito decine di migliaia di euro, considerati prezzi attuali del mercato nero.

La perquisizione in casa e il piano di essiccazione

La perquisizione domiciliare ha svelato un intero piano predisposto per l'essiccazione delle piante. Gli agenti hanno rinvenuto circa 3,9 kg di marijuana già essiccata, confezionata e pronta per la vendita al dettaglio. Inoltre, è stato sequestrato il materiale utile al confezionamento e alla pesatura delle dosi, elementi che rafforzano l'ipotesi di una rete di spaccio ben organizzata.

Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sottoposto a arresti domiciliari in attesa di convalida.

L’impegno della Polizia di Stato contro la criminalità legata alla droga

L’operazione riflette l’attenzione costante della Polizia di Stato sul territorio pontino, in particolare a Cisterna, per contrastare lo spaccio di stupefacenti. L’intuito investigativo, unito all’uso di tecnologie avanzate (ricognizioni aeree) e alla capacità di intervento sul campo, rappresenta il cuore della strategia attiva della sezione Anticrimine del Commissariato locale.