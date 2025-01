Spareggi Champions League, il sorteggio: niente Milan-Juve, ma agli ottavi…

Si è svolto alle 12 di oggi 31 gennaio, a Nyon, il sorteggio che ha stabilito gli accoppiamenti validi per gli spareggi di Champions League: chi vince va a sfidare le otto teste di serie (ossia le prime otto della classifica della League Phase, ndr) agli ottavi della massima competizione europea. Il 21 febbraio si scopriranno, nel dettaglio, tutti i segreti ancora nascosti dal tabellone. Nel frattempo, ecco delineati gli spareggi, dai quali usciranno le altre otto squadre che prenderanno parte agli ottavi di finale:

Atalanta – Club Brugge (andata in Belgio il 12 febbraio alle 18:45; ritorno a Bergamo il 18 febbraio alle ore 21);

Milan – Feyenoord (andata in Olanda il 12 febbraio alle 21; ritorno a Milano il 18 febbraio alle ore 18:45);

Juventus – PSV Eindhoven (andata in Olanda l’11 febbraio alle 21; ritorno a Milano il 19 febbraio alle ore 21)

Manchester City – Real Madrid;

Brest- PSG;

Monaco – Benfica;

Celtic – Bayern Monaco;

Sporting Lisbona – Borussia Dormund.

Agli ottavi di finale rischio duello tutto italiano

I playoff andranno in scena nelle settimane centrali di febbraio: l’andata si giocherà l’11 e il 12 febbraio, il ritorno il 18 e 19 febbraio. Spicca quello che ormai sta diventando un classico della Champions: per il quarto anno consecutivo, infatti, il City di Guardiola affronterà i Galacticos di Carlo Ancelotti. Scongiurato, per ora, il derby italiano: Milan e Juventus si evitano a vicenda e pescano le due olandesi. Ma attenzione: a patto che queste superino il turno, agli ottavi una delle due potrebbe trovare l’Inter…

Sorteggio, come funziona

Il regolamento del sorteggio è lo stesso sia per la Champions che per l’Europa League. Otto le urne, alcune palline con i nomi delle teste di serie e altre con le non teste di serie (dal 23° e 24° posto per concludersi al 17° e 18° posto). Il sorteggio è iniziato con le squadre non teste di serie, assegnando a ciascuna una posizione predefinita sul tabellone; la prima estratta collocata nel posto riservato sul lato argento del tabellone, la successiva sul lato blu. Dopodiché è toccato alle teste di serie, iniziando dall’accoppiamento 15°/16° posto con un modus operandi identico, arrivando infine alla coppia 9°/10° posto.

Testa, quindi, a questo nuovo capitolo di questo nuovo format della competizione, in attesa di conoscere, il 21 febbraio, il tabellone completo.