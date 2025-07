Sperlonga Training Camp 2025: il futuro della pubblica amministrazione dal PNRR all’Intelligenza Artificiale

Dopo l’esperienza sulle coste simboliche di Ventotene, luogo di riflessione e visione europea, l’edizione 2025 del Training Camp di ANCI Lazio sceglie la bellezza concreta e accessibile di Sperlonga, borgo marinaro tra i più suggestivi del Lazio, per affrontare i temi più urgenti della pubblica amministrazione. Dal 25 al 27 settembre, amministratori locali, rappresentanti istituzionali, tecnici e imprese si ritroveranno per una tre giorni di formazione, confronto e costruzione condivisa di soluzioni. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Una scelta logistica, quella del trasferimento dalla storica isola pontina alla costa laziale, che riflette un’esigenza molto concreta: ampliare la partecipazione, rendere il format ancora più inclusivo e funzionale, e coinvolgere attivamente tutti i 378 Comuni del Lazio.

Il Training Camp 2025 si sposta a Sperlonga

Il cuore dell'iniziativa è tutto nella sua capacità di creare uno spazio di confronto operativo tra Pubblica Amministrazione, agenzie governative, imprese e stakeholder. Un laboratorio in cui la stagione post-PNRR non è vissuta come un'incertezza, ma come una nuova frontiera da esplorare.

Il presidente di ANCI Lazio e sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, ha sottolineato come il nuovo format risponda alla necessità di costruire un'alleanza tra istituzioni: "Ci aspettiamo una partecipazione significativa nei panel giornalieri. Coinvolgeremo rappresentanti del governo nazionale e regionale, sia di maggioranza che di opposizione, perché ANCI non ha bandiere. È un'occasione per dialogare, non per schierarsi".

Il Training Camp 2025 si presenta quindi come un evento che unisce, in un momento in cui la cooperazione tra livelli istituzionali è decisiva per portare avanti le trasformazioni richieste da cittadini sempre più esigenti e territori sempre più complessi.

L’intelligenza artificiale entra nella stanza dei bottoni

Il focus centrale dell’edizione 2025 sarà dedicato all’Intelligenza Artificiale, uno degli snodi cruciali dell’innovazione amministrativa. Una scelta consapevole e strategica, come spiegato da Sinibaldi: “L’intelligenza artificiale è un’innovazione che rappresenta l’oggi. Sta entrando con forza nella pubblica amministrazione e dobbiamo essere pronti a governarla, non subirla”.

Il programma prevede una sessione plenaria dedicata all’IA, affiancata da panel tematici su:

infrastrutture,

tutela del territorio,

politiche di coesione e partenariato regionale,

nuova finanza locale.

Un'agenda pensata per fornire strumenti concreti agli amministratori e per creare un linguaggio comune tra enti locali e grandi soggetti attuatori.

Spazio a laboratori, formazione e team building: la comunità di ANCI in movimento

Ma il Training Camp non sarà solo un ciclo di conferenze: al centro dell’esperienza anche laboratori di policy, sessioni di formazione tecnica e attività di team building. L’obiettivo è quello di favorire la costruzione di competenze trasversali, in un contesto che rafforzi il senso di appartenenza e collaborazione tra sindaci, assessori, consiglieri e tecnici della PA.

In chiusura, sabato 27 settembre, è prevista l’Assemblea Regionale di ANCI Lazio: un momento solenne e operativo allo stesso tempo, per raccogliere quanto emerso durante le giornate precedenti e rilanciare l’impegno dell’associazione.

La voce dei territori: “Un confronto reale sui problemi quotidiani”

Tra i protagonisti del Training Camp ci sarà anche il sindaco di Formello, Gian Filippo Santi, che ha evidenziato l’importanza di mantenere una dimensione concreta e radicata nei territori:

“L’obiettivo è far emergere le problematiche che legano i nostri Comuni. Questa tre giorni è un’importante occasione di sviluppo e confronto. Il format resta fedele all’esperienza di Ventotene, ma ha accelerato: ANCI Lazio sta acquisendo nuove competenze per risolvere i problemi reali”.

Quello di Sperlonga, insomma, non è un evento simbolico ma operativo. Un’occasione per fare il punto sulla pubblica amministrazione del presente e delineare insieme quella del futuro.

Un evento da seguire, dentro e fuori la PA

Con il coinvolgimento atteso di numerose imprese pubbliche e private, insieme a rappresentanti di enti di ricerca, agenzie ministeriali, associazioni di categoria e tecnici locali, il Training Camp 2025 di ANCI Lazio si configura come uno degli appuntamenti più strategici del calendario istituzionale regionale.

Per chi lavora nella pubblica amministrazione, ma anche per chi si occupa di innovazione, sviluppo territoriale, digitale e governance locale, Sperlonga sarà la cornice perfetta per fare rete, approfondire, proporre.

Tutte le informazioni aggiornate sul programma, gli ospiti e le modalità di partecipazione saranno disponibili nelle prossime settimane sui canali ufficiali di ANCI Lazio. Nel frattempo, le agende si stanno già riempiendo: il futuro della PA passa da qui.

