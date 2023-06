Sponge cake morbido e i preziosi consigli di Donna Assunta

Si dice che versare il vino sulla tovaglia porti bene, poi, però, bisogna pulirlo. Provate a versare due o tre gocce di grappa e poi lavate come al solito. Se il vino è buono, la macchia va via senza problemi. Per le macchie di vino già sedimentarie c’è un altro rimedio: acqua ossigenata 12 volumi sciolta in tre parti di acqua. Attenzione: provate in un angolino.. potrebbe stingere.

Questa settimana vi suggerirò un dolce con i fichi:

Sponge cake morbido

Ingredienti per 4 persone: 170 gr. di burro, più quello per stampo, 170 gr. di zucchero, 3 uova, 170 gr. di farina autolievitante, 2 cucchiai di latte, un limone, 6 fichi abbastanza grandi, zucchero a velo.

Imburrate e infarinate uno stampo a cerniera. Lavate e asciugate i fichi e tagliateli a spicchi. In una ciotola sbattete con la frusta elettrica il burro morbido con lo zucchero fino a ottenere un composto cremoso. Unite le uova leggermente sbattute, poche alla volta, e la scorza del limone grattugiata. Setacciate la farina direttamente sul composto, amalgamandola bene con una spatola, alternandosi con il latte. Versate il composto nella teglia imburrata, disponete in superficie gli spicchi di fichi e infornate a 180° per 40 minuti circa. Togliete dal forno e lasciate riposare nella teglia una decina di minuti. Estraetelo e fatelo raffreddare su una griglia. Prima di servire, spolverizzate con zucchero a velo. Visto? Veloce, veloce!

*Articolo curato da Donna Assunta Di Marzio.

