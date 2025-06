Spopola la truffa via SMS che sfrutta il nome delle ASL del Lazio: l’esortazione della Regione

Negli ultimi giorni, le Aziende Sanitarie Locali del Lazio si sono ritrovate al centro di una campagna fraudolenta messa in atto tramite messaggi SMS. Numerosi cittadini hanno segnalato di aver ricevuto comunicazioni apparentemente ufficiali, che fanno riferimento a presunti referti da ritirare, appuntamenti da prenotare o aggiornamenti sanitari urgenti. Il punto critico è che questi messaggi non provengono affatto da fonti istituzionali, ma da truffatori ben organizzati che mirano a ingannare l’utente medio sfruttando la fiducia nei servizi pubblici.

I messaggi invitano a ricontattare un numero telefonico, ma chi cade nella trappola rischia di veder scalato il proprio credito telefonico. Si tratta di numeri a pagamento che, in alcuni casi, possono costare anche diversi euro al minuto. È una truffa tanto semplice quanto efficace: si appoggia alla credibilità della sanità pubblica, un ambito che tocca la sfera più personale e vulnerabile dei cittadini.

Il meccanismo psicologico dietro la truffa

Il linguaggio dei messaggi è progettato per sembrare autentico. Non usa mai toni allarmistici o palesemente sospetti, ma anzi riproduce fedelmente lo stile sobrio e burocratico tipico delle comunicazioni sanitarie. Chi riceve uno di questi SMS potrebbe trovarsi in un momento di particolare fragilità – in attesa di un referto, ad esempio – ed è proprio su questo che fanno leva i truffatori: un contesto di urgenza emotiva unito alla fiducia istintiva verso le ASL.

È un tipo di inganno che non si limita al furto di denaro, ma può anche aprire la porta a rischi ben più gravi: in alcuni casi, i messaggi includono richieste di dati personali o sanitari, con tutte le conseguenze legate al furto di identità o alla vendita di informazioni sensibili nel dark web.

L’invito della Regione Lazio

Le autorità regionali non sono rimaste a guardare. La Regione Lazio ha diffuso una nota ufficiale con cui invita tutti i cittadini a ignorare e non ricontattare i numeri presenti negli SMS sospetti. In particolare, è fondamentale non fornire mai dati personali e segnalare tempestivamente i numeri truffaldini alle autorità competenti: Polizia Postale e AGCOM sono i principali riferimenti in questi casi.

È importante sapere che le comunicazioni ufficiali da parte delle ASL regionali arrivano esclusivamente tramite canali certificati. Gli SMS istituzionali, ad esempio, riportano sempre riferimenti verificabili, come il sito SaluteLazio.it, e provengono da numeri riconoscibili, come il numero verde o numeri fissi con prefisso regionale. Se manca anche solo uno di questi elementi, c’è un’elevata probabilità che si tratti di un tentativo di truffa.

Una questione di cultura digitale

Dietro queste truffe si cela anche un problema strutturale di alfabetizzazione digitale. Molte persone, soprattutto quelle meno giovani o con scarsa dimestichezza con la tecnologia, non hanno strumenti concreti per riconoscere le minacce. È qui che entra in gioco il ruolo della prevenzione e dell'informazione: campagne pubbliche più incisive, maggiore collaborazione tra enti locali e cittadini, e un lavoro quotidiano sui social e nelle scuole per spiegare come funzionano questi raggiri.

La truffa degli SMS sanitari non è un caso isolato, ma il segno di un’evoluzione più ampia del crimine informatico, che oggi si muove su terreni sempre più sofisticati. Colpisce laddove c’è fiducia, dove c’è urgenza e dove le istituzioni sono chiamate in causa. Proteggersi, in questo contesto, non significa solo essere diffidenti, ma acquisire strumenti critici per riconoscere l’autenticità di ciò che ci viene comunicato.

