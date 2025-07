Starace a Roma: il leader della transizione energetica protagonista di Open Space il 16 luglio

Una serata per tracciare il futuro dell’energia al Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Roma si prepara ad accogliere uno dei protagonisti assoluti della rivoluzione energetica italiana. Mercoledì 16 luglio, alle ore 18:30, Francesco Starace sarà ospite d’onore di Open Space, l’innovativo Communication Hub del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI), in via XX Settembre 5. Un incontro che promette di offrire uno sguardo lucido e concreto sul percorso verso un nuovo paradigma energetico, tra sfide globali e opportunità per l’Italia.

Starace e la rivoluzione della clean energy: un bilancio straordinario

Francesco Starace non è un manager qualunque. Durante il suo mandato come CEO di Enel, ha trasformato un gigante tradizionalmente ancorato ai combustibili fossili in un campione mondiale delle rinnovabili. Nel 2014, quando assunse la guida dell’azienda, oltre il 50% della produzione elettrica italiana proveniva da centrali a carbone. Sotto la sua leadership, Enel ha intrapreso una decisa transizione verso le fonti pulite, puntando su innovazione tecnologica e digitalizzazione delle reti. Oggi, Enel è non solo uno dei maggiori produttori di energia rinnovabile al mondo, ma anche la più grande rete elettrica digitalizzata a livello globale.

“La mia ambizione è stata quella di guidare la transizione energetica”, ha dichiarato Starace in più occasioni. “L’elettricità è il principale vettore per una profonda decarbonizzazione di tutti i settori, a partire dai trasporti”. Non si tratta solo di parole: sotto la sua direzione, l’azienda ha costruito una rete capillare di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici, accompagnando cittadini e imprese verso una mobilità sostenibile e nuovi stili di vita energetici.

Un protagonista globale della sostenibilità

L'impegno di Starace non si è fermato ai confini aziendali. Attualmente è Presidente della Science Based Targets initiative, organizzazione che promuove obiettivi climatici allineati all'Accordo di Parigi, e del Consiglio di amministrazione di Sustainable Energy for All dell'ONU. Ha inoltre ricoperto ruoli di primo piano come membro della Rockefeller Commission to End Energy Poverty e nel Global Compact delle Nazioni Unite, dove ha servito due mandati dal 2015 al 2021.

Open Space: un confronto aperto sulle grandi trasformazioni

Il talk romano, intitolato "Ri-evoluzione energetica. Un nuovo paradigma per un mondo in trasformazione", sarà un viaggio tra le conquiste e le difficoltà di un settore in rapido cambiamento. In dialogo con Alberto Romagnoli, consigliere del CNI, Starace ripercorrerà le tappe di una rivoluzione industriale che tocca tutti: dal riscaldamento e raffrescamento degli edifici alla cucina, fino agli usi industriali.

Open Space, il Communication Hub che ospita l'evento, è nato per essere un luogo di confronto trasversale su attualità sociali, economiche, tecnologiche e culturali. Uno spazio che mira a costruire ponti tra discipline e generazioni, per analizzare i grandi temi del nostro tempo.

Un appuntamento da non perdere

L’incontro del 16 luglio rappresenta un’occasione rara per ascoltare la visione di un capitano d’industria che ha saputo tradurre la sfida ecologica in un motore di crescita. In un contesto internazionale segnato da conflitti energetici e transizioni complesse, le parole di Starace offriranno spunti preziosi su come l’Italia possa continuare a giocare un ruolo da protagonista nella corsa alla decarbonizzazione.

L'ingresso è libero fino a esaurimento posti, con prenotazione consigliata attraverso il sito ufficiale del CNI.

© Riproduzione riservata