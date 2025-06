Scoperta straordinaria sotto il Foro di Traiano

In una città come Roma, dove ogni pietra è testimone di epoche lontane e magnificenza antica, sembra che le sorprese non finiscano mai. Recentemente, dai cantieri di via Alessandrina è emersa una scoperta di grande rilievo: una testa marmorea di considerevoli dimensioni ha visto nuovamente la luce. Questa scultura raffigura un volto maschile caratterizzato da una folta chioma e un'espressione carica di intensità. Una vera e propria finestra aperta sul passato che ha iniziato a raccontare nuove storie sepolte nel tempo.

Un annuncio dal cuore della Capitale

È stato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ad annunciare l'importante ritrovamento tramite un post sui social media. Con entusiasmo ha sottolineato come "Roma non smette mai di stupire" e che sotto i nostri piedi si cela una storia millenaria capace ancora oggi di emozionare il mondo intero. Un'affermazione che ben descrive la meraviglia che accompagna queste scoperte continue e incessanti. Scavi via Alessandrina (Foto sito Comune Roma)

I dettagli dell’antico ritrovamento

I lavori archeologici in questione sono stati avviati dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali lo scorso novembre, grazie ai fondi del Pnrr. La zona interessata dagli scavi è quella del Foro di Traiano, un tempo fulcro della vita pubblica romana e sede della monumentale Porticus Trisigmentata. È proprio qui che gli archeologi hanno portato alla luce la testa marmorea da uno strato medievale denso di testimonianze storiche. Ogni frammento recuperato è un pezzo del puzzle della storia romana.

Il fascino inesauribile di Roma

Mentre gli esperti sono al lavoro per determinare l'identità del personaggio raffigurato nella statua, la città celebra l'ennesima dimostrazione del suo patrimonio culturale inesauribile. Questa scoperta non solo aggiunge un tassello alla storia complessa della Capitale ma anche rafforza il legame tra passato e presente, stimolando l'orgoglio dei romani e incantando chiunque si affacci sulla scena millenaria della città eterna. Il volto riemerso continua a raccontarci qualcosa delle vite vissute sotto quei cieli antichi.

© Riproduzione riservata