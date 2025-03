SuperEnalotto. A Roma centrato un 6 da 88,2 milioni di euro presso un punto vendita in via della Giustiniana

Il SuperEnalotto regala un Jackpot da 88.232.801,88 milioni di euro: come riporta Agipronews la sestina vincente (40 54 66 83 36 49) JOLLY 14 SUPERSTAR 44 è stata realizzata a Roma, presso il punto vendita Angeletti Marco situato in Via della Giustiniana, 271 tramite QUICK PICK.

Si tratta del primo “6” del 2025: l’ultimo Jackpot risale al 15 ottobre scorso, quando a Riva del Garda, in provincia di Trento, sono andati 89,2 milioni di euro.

Con quella di stasera sono 133 le vincite con il “6” realizzate dalla nascita del SuperEnalotto. Dal 1997 a oggi, considerando solo le vincite di prima categoria, sono stati distribuiti premi per oltre 5 miliardi di euro.

Matematicamente sono 622 milioni le sestine possibili per centrare la combinazione esatta. Alla crescita del Jackpot ha contribuito anche la nuova formula di gioco, introdotta nel 2016: viene destinata al montepremi una parte più sostanziosa della raccolta, si vince anche con il 2 e sono previsti dei premi istantanei.

Con la “Tassa sulla Fortuna” allo Stato tornano oltre 17 milioni di euro

Circa 17,6 milioni del Jackpot centrato questa sera torneranno nelle casse dello Stato: è l’effetto della “tassa sulla fortuna”, scrive Agipronews, che prevede un prelievo del 20%, calcolato sulla parte eccedente i 500 euro di vincita.

