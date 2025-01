Supermagic Arcano 2025: la magia torna a incantare Roma al Teatro Sistina

Il sipario sta per alzarsi su Supermagic Arcano 2025, la ventunesima edizione dell’evento di magia e illusionismo più prestigioso al mondo. Dal 23 gennaio al 9 febbraio 2025, il Teatro Sistina di Roma ospiterà una straordinaria celebrazione dell’arte magica, riunendo i più grandi talenti internazionali del settore in uno spettacolo mozzafiato che promette di incantare ed emozionare come mai prima d’ora.

Supermagic, un’esperienza magica senza pari

Supermagic è un viaggio nell’incredibile. Con un cast di illusionisti, prestigiatori, trasformisti, manipolatori e campioni dell’arte magica provenienti da tutto il mondo, la nuova edizione offre oltre due ore di pura magia dal vivo, pensate per stupire sia gli spettatori più giovani che gli appassionati di lunga data.

Nel corso delle sue 20 edizioni precedenti, Supermagic ha saputo conquistare il cuore di oltre 260.000 spettatori, grazie a un’attenzione maniacale ai dettagli e a performance che sfidano l’immaginazione. Non sorprende che lo spettacolo sia stato riconosciuto come il “Migliore spettacolo di magia” dalla Fédération Internationale des Sociétés Magiques, un titolo che sottolinea il prestigio di un evento divenuto ormai iconico.

Un cast stellare

Supermagic Arcano 2025 vanta un cast senza precedenti, che include alcuni tra i nomi più acclamati della magia mondiale:

Trigg Watson – Acclamato come il migliore illusionista tecnologico, capace di fondere magia e innovazione in modi rivoluzionari.

Solange Kardinaly – Detentrice di un Guinness World Record per il trasformismo, una disciplina che unisce teatralità e incredibile abilità.

Alfredo Lorenzo – Campione di illusionismo, noto per la sua capacità di creare spettacoli dal forte impatto emotivo.

Dion – Un maestro di prestigiazione e illusionismo, capace di manipolare la realtà con eleganza e mistero.

Scott & Miss Muriel – Campioni mondiali di magia comica, perfetti per regalare al pubblico un mix di risate e meraviglia.

Nikolai Striebel e Tim Oelbrandt – Campioni europei rispettivamente di magia classica e magia originale, con numeri che celebrano la tradizione e l'innovazione.

Circe Martinez – Prestigiatrice e ballerina premiata, simbolo di grazia e talento.

Accanto a loro, il pubblico avrà la possibilità di conoscere Remo Pannain, l’ideatore di Supermagic, una figura chiave nella promozione dell’arte magica in Italia e nel mondo.

Un’esperienza esclusiva con la Poltronissima Oro

Per chi desidera immergersi completamente nella magia, Supermagic offre l’opzione Poltronissima Oro con Esperienza VIP. Questo pacchetto esclusivo consente di vivere lo spettacolo da una prospettiva privilegiata, con:

Ingresso riservato un’ora prima dello spettacolo;

Un rinfresco di benvenuto per iniziare la serata con stile;

Un’esibizione riservata a distanza ravvicinata, dove la magia diventa ancora più tangibile;

Una visita guidata del palcoscenico e del retropalco, condotta dagli artisti stessi;

Una locandina autografata dal cast e un regalo esclusivo da collezione.

La magia vive al Teatro Sistina

Il Teatro Sistina, uno dei templi più prestigiosi dello spettacolo italiano, si conferma la cornice ideale per questo evento unico. Con la sua atmosfera intima, il Sistina amplifica il senso di meraviglia che permea ogni edizione di Supermagic.

Dal 23 gennaio al 9 febbraio 2025, Roma si trasforma nella capitale mondiale della magia. Supermagic Arcano 2025 è un’occasione imperdibile per vivere un’esperienza straordinaria, un tributo all’arte magica che supera ogni confine e ogni aspettativa. Non lasciatevi sfuggire questa magia: i biglietti sono già disponibili.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, visitate il sito ufficiale di Supermagic.