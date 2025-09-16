Svelato il sistema di escort e cocaina a Roma: i dettagli

A Roma, si è finalmente interrotto un giro che per anni aveva mantenuto il suo velo di segretezza. Un’organizzazione ben oliata, gestita da cittadini colombiani, operava senza sosta, offrendo servizi di escort e consegne di cocaina. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Prostituzione e droga nella Capitale

Le ragazze provenivano dalla Colombia e venivano sistemate in quello che possiamo definire “appartamenti-dormitorio” nei quartieri Prenestino e Bravetta. Gli appartamenti servivano come base logistica da cui le donne partivano su chiamata verso diverse destinazioni in città.

Centralino attivo 24 ore tutti i giorni

Il cuore dell’organizzazione era un centralino sempre attivo. La gestione degli appuntamenti avveniva tramite telefonate che non conoscevano orari. I clienti chiamavano in qualsiasi momento della giornata o della notte per richiedere i servizi offerti. Gli spostamenti erano gestiti con precisione: driver dedicati avevano il compito di portare le ragazze negli hotel del centro o nelle zone residenziali più abbienti della Capitale.

Arresti convalidati

Dopo una lunga serie di indagini condotte dalle autorità italiane, gli arresti sono stati finalmente convalidati. In mano agli inquirenti c’erano prove schiaccianti: dalle intercettazioni telefoniche agli appostamenti sul campo, senza dimenticare quel libro mastro che ha fornito un quadro chiaro delle attività illecite. Nei documenti sequestrati si trovavano nomi, cifre e dettagli su tariffe e debiti accumulati dai clienti nel tempo. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Un sistema ben rodato

Questo giro criminale si era sviluppato in modo quasi indisturbato, integrando metodicamente prostituzione e traffico di droga all’interno delle sue operazioni quotidiane. La rete contava su un‘ampia clientela disposta a pagare per servizi personalizzati e discreti. Tuttavia, la professionalità delle forze dell’ordine ha avuto la meglio, riuscendo a smantellare una struttura complessa ed efficiente. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Una ferita aperta nella società