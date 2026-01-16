Termovalorizzatore di Roma, firmata l’ordinanza: si parte, ok alla conferenza dei servizi

Roma compie un avanzamento formale decisivo sul termovalorizzatore: il commissario straordinario di governo e sindaco Roberto Gualtieri ha firmato l’ordinanza che certifica l’esito positivo della conferenza dei servizi sul progetto. Con lo stesso atto sono stati emanati il Provvedimento autorizzatorio unico regionale/commissariale (PAUR), la Valutazione di impatto ambientale (VIA) e l’Autorizzazione integrata ambientale (AIA). «Oggi compiamo un passo decisivo verso la realizzazione del Termovalorizzatore, che darà finalmente a Roma la possibilità di gestire in autonomia i suoi rifiuti», ha dichiarato Gualtieri. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Termovalorizzatore di Roma: cosa cambia dopo l’ordinanza di Gualtieri

Il via libera della conferenza dei servizi rappresenta un passaggio amministrativo pesante: certifica che il progetto ha superato il vaglio coordinato degli enti coinvolti e consente di procedere con l'iter successivo, a partire dagli adempimenti tecnici richiesti. L'obiettivo indicato dal Campidoglio è chiaro: ridurre la dipendenza di Roma dai conferimenti fuori regione e dai trasferimenti su gomma, con costi elevati e ricadute continue sul servizio.

Nella narrazione istituzionale, il termovalorizzatore viene descritto come uno snodo per chiudere un ciclo, gestendo in loco la quota residuale non recuperabile con la raccolta differenziata. Il nodo politico e sociale, però, resta acceso: l'impianto continua a dividere, con posizioni contrapposte che si misurano su ambiente, salute, pianificazione industriale e modello di gestione dei rifiuti.

PAUR, VIA e AIA: le autorizzazioni rilasciate sul termovalorizzatore di Roma

Il pacchetto autorizzativo rilasciato con l'ordinanza ha un significato preciso. Il PAUR, in particolare, serve a ricondurre in un unico procedimento le autorizzazioni ambientali necessarie, evitando sovrapposizioni e passaggi duplicati. La VIA valuta gli impatti potenziali dell'opera sull'ambiente, mentre l'AIA riguarda le condizioni di esercizio dell'impianto, fissando parametri, controlli e obblighi operativi.

In termini pratici, questo passaggio sposta la partita dalla fase delle autorizzazioni generali a quella dei dettagli esecutivi: come verranno applicate le misure previste, quali controlli saranno effettuati, con quali tempi e con quali responsabilità. Il Campidoglio sottolinea che la verifica dell’esecuzione ricadrà sugli enti competenti, chiamati a controllare ogni adempimento secondo le rispettive funzioni.

11 condizioni ambientali e 97 prescrizioni: i paletti imposti sul progetto

Il lavoro istruttorio, secondo quanto comunicato dal Campidoglio, si è chiuso con l’introduzione di 11 condizioni ambientali e 97 prescrizioni. È il punto su cui l’amministrazione insiste maggiormente: quei vincoli, viene spiegato, “rafforzano l’impianto progettuale” e rendono più stringente il perimetro di regole che accompagnerà sia la realizzazione sia la futura gestione.

Una parte delle prescrizioni dovrà essere recepita già nella progettazione esecutiva, che il proponente dovrà completare entro i prossimi 30 giorni. Altre indicazioni, invece, riguarderanno la fase di esercizio: monitoraggi, procedure, standard di funzionamento, verifiche periodiche e modalità di controllo. In altre parole, non solo “come si costruisce”, ma anche “come si gestisce” e con quali obblighi continuativi.

Termovalorizzatore di Roma e gestione rifiuti: motivazioni, conseguenze, reazioni

Sul piano delle motivazioni, la linea del Comune punta su autonomia e stabilità del sistema: un impianto di questo tipo viene presentato come un tassello per ridurre l’esposizione alle emergenze ricorrenti e ai costi di trattamento esterno, che negli anni hanno pesato sui conti pubblici e sulla qualità del servizio. La conseguenza attesa, nelle intenzioni dell’amministrazione, è un ciclo più “chiuso”, con meno trasferimenti fuori territorio e una maggiore programmabilità.

Le reazioni, come spesso accade, seguono due direzioni. Da un lato, l’amministrazione rivendica il risultato amministrativo e la presenza di numerosi paletti ambientali come garanzia di rigore. Dall’altro, restano le obiezioni dei comitati e di varie realtà associative contrarie all’impianto, che contestano l’opportunità dell’opera, chiedono massima trasparenza sui documenti e puntano su riduzione a monte, riciclo e impiantistica alternativa.

Nei prossimi giorni il dibattito si sposterà sui contenuti concreti: prescrizioni da recepire, tempi della progettazione esecutiva, verifiche degli enti competenti e modalità con cui verrà comunicato ai cittadini ogni passaggio. Perché, al netto degli atti firmati, sarà l’attuazione delle regole fissate a determinare la tenuta dell’operazione sul piano tecnico, ambientale e politico.