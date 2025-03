Tessera sanitaria a punti, il nuovo modello di prevenzione. Arriverà anche nel Lazio?

La Regione Lombardia si prepara a rivoluzionare il sistema sanitario introducendo una tessera sanitaria ‘a punti’, un’idea innovativa che punta a incentivare la prevenzione e a ridurre i costi del sistema sanitario pubblico. A rivelarlo è stato l’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso.

La proposta mira a premiare i cittadini che aderiranno ai programmi di screening sanitario, accumulando punti che potranno essere convertiti in vantaggi concreti, come ingressi gratuiti in centri termali o skipass nei comprensori montani della regione. Un’idea che, se adottata, potrebbe fare scuola anche in altre regioni d’Italia, a partire dal Lazio, dove l’amministrazione di centrodestra potrebbe seguire l’esempio lombardo.

Un doppio obiettivo: salute e sostenibilità economica

Secondo quanto dichiarato da Bertolaso, la tessera sanitaria a punti punta a conseguire due obiettivi principali: promuovere la salute pubblica attraverso la prevenzione e ridurre sensibilmente i costi sanitari legati alla cura di malattie prevedibili.

“È un’idea che stiamo valutando insieme all’Unità Operativa Prevenzione della Direzione Generale Welfare,” ha spiegato l’assessore, sottolineando come il concetto di premialità sia strettamente legato all’adozione di comportamenti virtuosi. In sostanza, chi si sottoporrà regolarmente agli screening per la prevenzione di tumori come quello del colon, del polmone, dell’intestino o della cervice uterina, potrà accumulare punti che daranno accesso a benefici esclusivi.

La sfida della prevenzione: incentivare la partecipazione

Uno dei problemi principali attualmente riscontrati è la scarsa adesione ai programmi di screening, nonostante l’offerta gratuita e capillare sul territorio. Secondo i dati regionali, molte persone trascurano la prevenzione per paura, mancanza di tempo o scarsa consapevolezza dei rischi.

“La premialità potrebbe essere la chiave per ribaltare questa tendenza,” ha affermato Bertolaso. “Oggi alcuni screening non ottengono il successo che meriterebbero. Premiare i cittadini con vantaggi reali potrebbe cambiare radicalmente l’atteggiamento verso la prevenzione.”

Tra le proposte in fase di valutazione, ci sono ingressi gratuiti nei centri termali di qualità, offerte di skipass gratuiti per le aree sciistiche lombarde e collaborazioni con organizzatori di grandi eventi. Un’idea che strizza l’occhio non solo alla salute ma anche al benessere fisico e psicologico dei cittadini.

Prevenzione come leva economica

Ridurre i costi sanitari attraverso la prevenzione rappresenta un obiettivo ambizioso ma strategico. Secondo gli esperti, aumentare l’adesione agli screening può portare a diagnosi precoci e interventi tempestivi, abbattendo così le spese legate alle cure di patologie avanzate.

Il modello lombardo, se attuato con successo, potrebbe diventare un riferimento per altre regioni italiane, in particolare il Lazio, dove l’amministrazione di centrodestra guarda con interesse alla sperimentazione. L’obiettivo comune è creare un circolo virtuoso in cui la prevenzione non sia percepita come un obbligo ma come un’opportunità.

Un modello replicabile a livello nazionale?

Sebbene l’idea sia ancora in fase di studio, il concetto di una tessera sanitaria a punti ha già acceso il dibattito. Alcuni esperti si interrogano sull’efficacia reale dell’iniziativa e sulla capacità di coinvolgere tutte le fasce di popolazione, comprese quelle più vulnerabili. Il sostegno politico sembra solido, e se la Lombardia riuscirà a dimostrarne l’efficacia, altre regioni potrebbero rapidamente seguirne l’esempio.

