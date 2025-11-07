Tevere balneabile: Roma avvia il piano per restituire il fiume ai cittadini

Il sogno di un Tevere balneabile non è più un’idea lontana.

Lunedì 6 novembre, un incontro tra i vertici del Comune di Roma, la Regione Lazio e il Ministero dell'Ambiente ha sancito l'avvio ufficiale del progetto che mira a rendere il fiume nuovamente vivibile e accessibile ai cittadini entro i prossimi cinque anni.

L’iniziativa, annunciata dal sindaco Roberto Gualtieri dopo la sua missione in Giappone, prevede la creazione di un gruppo di lavoro interistituzionale per monitorare la qualità delle acque e definire un piano di investimenti coordinato.

L'obiettivo: trasformare il Tevere in uno spazio urbano multifunzionale, dove natura, cultura e sostenibilità si incontrano.

Il progetto parte da un principio chiaro: un fiume più pulito è una città più vivibile.

Attraverso una serie di analisi ambientali e interventi infrastrutturali, Roma punta a migliorare il sistema di depurazione, ridurre gli scarichi non controllati e valorizzare le aree fluviali per creare nuove zone di socialità.

Il Comune lavorerà con la Regione Lazio e il Ministero per identificare le criticità ambientali e pianificare un percorso graduale verso la balneabilità controllata in alcuni tratti del fiume.

Il piano, ancora in fase di definizione, include anche interventi di riqualificazione urbana, percorsi pedonali e ciclabili lungo le sponde e nuovi spazi per attività sportive e culturali.

I pareri della comunità scientifica

Se da un lato il progetto ha suscitato grande interesse, dall’altro non mancano i dubbi degli esperti.

Alcuni rappresentanti del mondo scientifico e sanitario richiamano l’attenzione sulla necessità di controlli rigorosi e su possibili rischi per la salute pubblica, legati all’attuale livello di inquinamento del fiume.

Il Tevere come simbolo di rinascita urbana

L’idea del Tevere balneabile non riguarda solo l’acqua, ma una nuova visione di Roma.

L’amministrazione capitolina intende restituire al fiume il ruolo di spazio vitale per la città, con funzioni ambientali, ricreative e culturali.

Le sponde del Tevere potrebbero così tornare a essere luoghi di incontro, sport e turismo lento, in linea con gli obiettivi europei di sostenibilità urbana e qualità della vita.

Secondo le prime stime, il progetto potrebbe realizzarsi entro cinque anni, compatibilmente con i risultati delle analisi ambientali e con l’approvazione dei finanziamenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dai fondi regionali.

Il gruppo tecnico interistituzionale lavorerà a un cronoprogramma operativo che includerà le priorità di intervento, i costi stimati e gli indicatori di monitoraggio.

Nei prossimi mesi è atteso il primo rapporto tecnico preliminare sullo stato del fiume.

Roma e il suo fiume: un legame da riscoprire

Per decenni il Tevere è stato considerato un confine invisibile nella vita quotidiana dei romani.

L’obiettivo del progetto è invertire questa percezione, restituendo al fiume la sua dimensione di luogo vissuto, integrato e sostenibile.

Una sfida ambiziosa che richiede tempo, risorse e partecipazione, ma che rappresenta una tappa fondamentale verso una Roma più verde, inclusiva e moderna.