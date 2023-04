Tiramisù esotico e i preziosi consigli di Donna Assunta

Spesso sul fondo del bicchiere in cui si tengono gli spazzolini da denti si formano quegli orribili depositi di calcare misto a polvere. Li toglierete facilmente con una soluzione di candeggina e acqua in parti uguali. Lasciate riposare per una mezz’ora, poi lavate. A tavola, invece, porteremo un esotico Tiramisù.

Tiramisù esotico

Ingredienti per 4 persone: 200 gr. di Mascarpone, 100 gr. di panna fresca, 2 tuorli d’uovo, 60 gr. di zucchero semolato, un pacco di Savoiardi, ananas a fette sciroppato, zucchero a velo, cacao amaro.

Bagnate i Savoiardi nello sciroppo dell’ananas. Spezzettateli e divideteli in 4 bicchieri o coppette e distribuitevi l’ananas tagliato a pezzetti. Versate in un pentolino lo zucchero con 20 millilitri di acqua, mettete sul fuoco dolce e fate sciogliere lo zucchero. Iniziate a montare i tuorli d’uovo in una ciotola, con la frusta elettrica, poi versate a filo lo zucchero fuso continuando a lavorare finché il composto risulterà gonfio e freddo. A parte mondate il Mascarpone con un cucchiaio di zucchero a velo. Montate anche la panna. Incorporate delicatamente prima il Mascarpone, poi la panna. Versate la crema nei bicchieri, spolverizzate con il cacao e tenete in frigo un’ora prima di servire. Visto? Veloce, veloce!

*Articolo curato da Donna Assunta Di Marzio.

© Riproduzione riservata