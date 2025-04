Tivoli, dedicato un monumento ai Martiri delle Foibe: ecco quando ci sarà l’inaugurazione

Sarà una giornata dal forte valore simbolico quella di venerdì 2 maggio 2025, quando la città di Tivoli accoglierà la cerimonia di inaugurazione del monumento dedicato ai Martiri delle Foibe, nel cuore di Largo Martiri delle Foibe, alle ore 11:30.

Un’iniziativa voluta fortemente dall’amministrazione comunale e condivisa con l’intera cittadinanza, pensata come occasione di riflessione, di memoria attiva e di testimonianza storica. Un momento di raccoglimento collettivo, non solo per rendere onore a chi ha perso la vita nella tragedia delle foibe e nell’esodo forzato di migliaia di italiani giuliano-dalmati, ma anche per riaffermare l’impegno civile a custodire quella memoria, sottraendola all’oblio e al silenzio.

Il nuovo monumento sarà collocato in un’area simbolica della città e rappresenterà non soltanto un luogo della memoria, ma anche un punto di riferimento per le nuove generazioni, chiamate a confrontarsi con le pagine più complesse della storia nazionale. Il ricordo dei martiri delle foibe non è solo un atto formale: è un gesto che implica responsabilità. Ricordare, come ha sottolineato il Comune nel suo invito ufficiale, significa farsi carico della verità storica, proteggerla dalle distorsioni e trasmetterla intatta, autentica, a chi verrà dopo.

La cerimonia, che vedrà la partecipazione delle autorità cittadine, rappresentanti delle istituzioni e probabilmente anche delle associazioni degli esuli e dei familiari delle vittime, si inserisce nel percorso di memoria condivisa che l’Italia ha avviato per riconoscere e celebrare le vittime del confine orientale.

© Riproduzione riservata