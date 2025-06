Tor Vergata, tensione in sala operatoria: il chirurgo che aveva insultato una collega si difende

All’ospedale universitario Tor Vergata di Roma si è verificato un episodio che sta facendo discutere. Durante un intervento complesso di chirurgia robotica, il Professor Giuseppe Sica, noto docente ordinario di chirurgia, si è trovato al centro di un acceso scontro verbale con una giovane collega. La vicenda ha suscitato interesse per l’intensità della reazione del professore e per le sue dichiarazioni successive.

Un episodio che accende i riflettori sulla chirurgia

Sica era impegnato in una delicatissima operazione durata oltre cinque ore, un tempo infinito quando la vita di un paziente è appesa a un filo sottilissimo. In questi contesti estremi, dove ogni minimo errore può risultare fatale, la pressione sugli operatori è enorme. “In sala operatoria si combatte per la vita,” spiega il professore con fervore. “E io voglio vincere, sempre.” LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

L’importanza della responsabilità e della precisione

L’utilizzo di una consolle robotica avanzata richiede precisione assoluta e cooperazione perfetta con gli assistenti. Un sistema dove non c’è spazio per esitazioni o errori. “Ogni secondo conta,” afferma Sica, sottolineando come la sua reazione fosse dettata dal cosiddetto “stato di necessità”, riconosciuto anche giuridicamente come legittimo. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Scuse pubbliche e riconoscimento degli errori

Tuttavia, il professore ha ammesso che i toni utilizzati durante il diverbio erano fuori luogo e frutto dello stress accumulato durante l’operazione. Ha espresso pubblicamente scuse sincere alla collega coinvolta, ribadendo che il suo intento non era quello di offendere ma piuttosto di reagire prontamente a una situazione critica. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Una riflessione sulla professione medica

Sica ha poi condiviso una riflessione più ampia sulla sua professione: “Il mio mestiere non è spettacolo”, dichiara con fermezza. Per lui, fare il chirurgo significa affrontare ogni giorno sfide che richiedono competenza tecnica, sangue freddo e soprattutto responsabilità totale nei confronti del paziente. L’intervento del professore su questo incidente mette in luce quanto sia importante mantenere alti standard professionali, ma anche umanità nel mondo medico, soprattutto quando le emozioni possono influenzare il lavoro quotidiano degli operatori sanitari. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata