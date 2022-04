Tradizioni di Pasqua in giro per il mondo e curiosità culinarie

Partendo dalla vicina Francia fino ad arrivare alle Bermuda: tutte le tradizioni. Come si festeggia la Pasqua e cosa si mangia e perché. Uova pasquali decorate

La frittata più grande del mondo è francese

In Francia, e precisamente ad Haux, ogni anno il lunedì di Pasqua la Confraternita dell’Omelette Gigante si riunisce per rompere ben 15.000 uova e cucinare una frittata gigante da offrire a migliaia di turisti che partecipano ai festeggiamenti nella piazza principale. Sembra essere la frittata più grande al mondo!

Anche in questo caso, parliamo di una tradizione che risale addirittura a Napoleone: si narra che amasse le uova e che quando visitò questa città del sud della Francia ordinò di preparare un’enorme frittata per le sue truppe.

In Germania si cercano le uova

Per i più piccoli il simbolo pasquale è il “coniglietto” che viene rappresentato sulle finestre assieme ai disegni di uova e altri motivi. La domenica di Pasqua i bambini vanno alla ricerca delle uova di cioccolato, nascoste in precedenza dai genitori in giardino o in casa. Ulteriore tradizione è rappresentata dai fuochi d’artificio di Pasqua, che però vengono accesi con mezzi naturali quali la silice, strofinando due pezzi di legno o con una grossa lente. Alle ceneri vengono attribuite proprietà soprannaturali, tanto che i contadini le spargono sui propri campi in questo periodo per propiziare il buon raccolto: simboleggiano infatti la fine dell’inverno e la venuta della primavera. Il pranzo Pasquale è invece a base di agnello, la cui forma viene usata anche per il dolce tradizionale.

Inghilterra tra beneficenza e brioche

Una delle cerimonie più vive è senza dubbio quella del Giovedì Santo, che viene dedicato all’attività caritativa e si svolge secondo un rituale tradizionale. A Londra, l’uso del Royal Maundy Gifts, viene ricordato nell’abbazia di Westminster, dove vengono donate ai poveri borse di denaro, che vengono distribuite su un vassoio d’argento dopo la cerimonia religiosa.

Per il Venerdì Santo vive ancora l’usanza dei dolcetti (delle brioches fatte di cannella e uvetta in cui viene disegnata una croce di glassa per ricordare la passione di Cristo): la leggenda narra di “una vedova che attendeva il figlio marinaio disperso in mare, non volle mai disperarsi e continuò ogni anno a cuocergli gli hot-cross buns’”. Ulteriore curiosa usanza, attuata soprattutto a Preston, è quella di far rotolare le uova colorate su un prato o lungo la strada fin quando tutti i gusci non si siano spezzati.

Il lancio della pentola in Grecia: che spettacolo!

Ho avuto modo di assistere direttamente a questa fantastica tradizione, davvero esilarante, abitanti e visitatori di Corfù, isola della Grecia di fronte alle nostre coste pugliesi, vivono la mattina del sabato pre-pasquale in maniera a dir poco rumorosa.

Gli abitanti dell’isola lanciano pentole, padelle ed altri oggetti di terracotta, spesso pieni d’acqua, fuori dalle finestre per romperli in strada.

Il motivo? Gli abitanti agiscono di conseguenza per un rituale che serve ad allontanare gli spiriti maligni, ed i turisti recuperano i cocci da portare a casa come portafortuna.

E poi la notte tutta l’isola si riempie enormi barbercue all’aperto dove vengono cotti alla brace pecore e agnelli interi, insaporiti con le erbe del territorio

In Finlandia ci sono le streghe pasquali

Per la domenica delle palme, in Finlandia, i bambini e le bambine – soprattutto – si vestono da streghe di Pasqua. E sì, avete capito bene. Indossano abiti colorati, sciarpe e si dipingono lentiggini sulle guance. Poi portano ramoscelli di salice decorati con piume colorate e carta crespa, in seguito si recano di casa in casa per offrire rametti come benedizione e buon auspicio in cambio di dolcetti.

La tradizione culinaria in Finlandia e a base di una torta di formaggio e si chiama PASH e il MAMMI budino pasquale di segale

Missione a Vienna: alla ricerca dell’uovo di Pasqua

Dal periodo pre-pasquale a Pasquetta, la città di Vienna è piena di mercatini dove i visitatori possono trovare uova di Pasqua colorate, gioielli tipici e tantissimi dolcetti caratteristici della tradizione austriaca.

Anche qui ho avuto il piacere di visitarla a Pasqua e vi suggerisco quelli che per me sono I migliori mercati da trovare. Quello di Am Hof, del palazzo di Schonbrunn e l’Antico Viennese nel Freyoung. Tutti eventi tradizionali e che risalgono a ben 350 anni fa.

Infine, anche se non c’è una particolare tradizione culinaria mi piace citare come festeggiano la pasqua alle Bermuda e in Norvegia poiché lo trovo molto singolare.

Accade a Bermuda: cielo colorato da bellissimi aquiloni

Alle Bermuda, per Pasqua viene richiamata un sacco di gente grazie al KiteFest. Abitanti e visitatori si riuniscono sulla spiaggia di Horseshoe Bay per mostrare e far volare i loro aquiloni fatti in casa e spesso dipinti con disegni geometrici dai colori vivaci.

L’evento si conclude con delle premiazioni per: miglior aquilone tradizionale delle Bermuda, quello più grande, più piccolo, più innovativo e quello che vola più in alto.

Norvegia, è Halloween o Pasqua?

Si chiama Paskekrimmen, ed è la tradizione norvegese di leggere, guardare ed ascoltare storie di crimini e thriller polizieschi durante le vacanze. Si dice che questa usanza sia nata nel 1923, quando un editore promosse il suo nuovo romanzo poliziesco sulle prime pagine dei giornali.

Gli annunci erano davvero belli, e nessuno si accorse che era solamente una trovata pubblicitaria. E così, gli venne data così tanta attenzione da dare vita ad una vera e propria tradizione ancora oggi esistente.

Spero che questo rapido “excursus” del far conoscere le tradizioni di altri paesi, possa essere un piccolissimo contributo nell’incentivare la conoscenza delle tradizioni, usanza e storia delle altre nazioni. Conoscendo le tradizioni, ritengo, che ci sia anche maggiore rispetto fra i popoli.

Ed è inutile, dirlo, che proprio in queto periodo di rispetto ce n’é vorrebbe molto di più! Ma proprio tanto!

Buona Pasqua nella speranza che porti pace e serenità a tutti i popoli del mondo!

