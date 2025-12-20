Traffico di Natale 2025-2026: con Viabilità Italia per viaggiare informati e in sicurezza

Le festività natalizie 2025-2026 riportano sulle strade italiane uno schema ormai riconoscibile: partenze concentrate, rientri a ondate e una pressione crescente sulla rete viaria nazionale, soprattutto nei fine settimana. Viabilità Italia, Centro di coordinamento nazionale in materia di viabilità attivo da vent’anni, segnala un incremento dei volumi di traffico già dal pomeriggio di venerdì 19 dicembre 2025, con picchi attesi nel weekend precedente a Natale e nel fine settimana successivo, in particolare domenica 28 dicembre 2025. Per l’avvio del 2026, è attesa una nuova intensificazione dal pomeriggio di giovedì 1° gennaio.

Traffico di Natale 2025-2026: quando sono attesi i picchi sulla rete nazionale

La previsione diffusa da Viabilità Italia guarda all'intera rete stradale e autostradale nazionale: l'aumento dei flussi si manifesta in anticipo rispetto al calendario "ufficiale" delle feste, perché molte partenze si concentrano nelle ore finali della settimana lavorativa. È per questo che l'attenzione viene posta sul pomeriggio del 19 dicembre, momento in cui l'uscita dalle città e la ricerca delle principali direttrici di viaggio generano rallentamenti e code, con possibili effetti a catena anche sulle arterie di adduzione. A seguire, il 28 dicembre viene indicato come giornata particolarmente sensibile per gli spostamenti legati alle seconde case, alle visite familiari e ai rientri scaglionati, mentre il 1° gennaio nel pomeriggio segna il riavvio di flussi progressivi legati al nuovo anno.

Traffico di Natale 2025-2026: il divieto per i mezzi oltre 7,5 tonnellate

Un passaggio di rilievo riguarda l'autotrasporto: Viabilità Italia ricorda che il divieto di circolazione fuori dai centri urbani per i veicoli con massa superiore a 7,5 tonnellate è previsto nelle sole giornate festive del 25, 26 e 28 dicembre 2025, dalle 9:00 alle 22:00. È una misura che, da un lato, limita la compresenza di traffico pesante e spostamenti familiari nelle ore più delicate, dall'altro richiede programmazione per le imprese e per la logistica, soprattutto nei settori che non si fermano del tutto durante il periodo natalizio. Il richiamo alla finestra oraria e alle date serve anche a evitare equivoci: non è un blocco "continuo" su tutto il periodo, ma un dispositivo puntuale legato alle giornate indicate.

Traffico di Natale 2025-2026: Piano Neve e obblighi su gomme invernali e catene

Il quadro, come ogni inverno, dipende anche dal meteo. Viabilità Italia sottolinea che su molte autostrade e strade extraurbane è in vigore l'obbligo di circolare con pneumatici invernali montati oppure di avere a bordo strumenti antisdrucciolevoli idonei e prontamente utilizzabili. Per sapere quali tratte rientrano nell'obbligo, viene indicata la consultazione del Piano Neve, pubblicato sul sito della Polizia di Stato nella sezione Viabilità Italia – Piano Neve edizione 2025-2026. È un dettaglio pratico che incide davvero sul viaggio: non si tratta solo di "buona norma", ma di un requisito che può essere verificato e che, in caso di condizioni avverse, riduce il rischio di blocchi e incidenti dovuti a mezzi impreparati.

Traffico di Natale 2025-2026: i consigli di guida che diventano prevenzione

L’invito principale, per chi si mette al volante, è preparare il viaggio prima di partire. Viabilità Italia richiama il controllo dell’efficienza del veicolo e degli pneumatici, la regolarità dei documenti obbligatori e la verifica preventiva degli scenari meteo attesi. Durante la guida, il focus è su comportamenti che spesso vengono sottovalutati proprio nelle “brevi percorrenze” natalizie: evitare distrazioni, soprattutto l’uso del cellulare; mantenere distanza di sicurezza; moderare la velocità rispettando i limiti; allacciare le cinture anche sui sedili posteriori e assicurare i bambini con seggiolini e adattatori; non assumere alcol o droghe.

C’è poi un consiglio che guarda alla stanchezza, vera variabile nascosta dei rientri serali: pianificare soste frequenti, almeno 10-15 minuti ogni due ore di guida ininterrotta. Il messaggio è istituzionale e insieme concreto: non basta “partire prima”, serve arrivare nelle condizioni giuste.

Traffico di Natale 2025-2026: chi coordina e come funziona Viabilità Italia

Nel sistema italiano, Viabilità Italia opera come tavolo di coordinamento tecnico-amministrativo per decisioni rapide e condivise, anche in tempo reale. È presieduto dal direttore del Servizio Polizia Stradale e coinvolge partner pubblici e privati: Dipartimento della Pubblica Sicurezza (Polizia di Stato), Vigili del Fuoco, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Protezione Civile, Arma dei Carabinieri, ANAS, ANCI, UPI, oltre ad AISCAT e Ferrovie dello Stato Italiane. La struttura, per come viene descritta, serve a fronteggiare crisi legate alla viabilità e ad adottare strategie operative preventive o di gestione, anche quando gli eventi atmosferici cambiano il quadro nel giro di poche ore. Non a caso Viabilità Italia elabora piani stagionali, come quelli estivi di esodo e i piani neve, utili a programmare spostamenti e ridurre l’impatto dei giorni critici.

Traffico di Natale 2025-2026: dove trovare aggiornamenti in tempo reale e numeri utili

In un periodo in cui la situazione può cambiare rapidamente, la catena informativa diventa parte della sicurezza. Viabilità Italia invita a prestare attenzione ai Pannelli a Messaggio Variabile lungo la rete autostradale. Notizie aggiornate sono disponibili tramite i canali del C.C.I.S.S.: numero gratuito 1518 e i siti web dedicati, oltre alle trasmissioni di Rai-Isoradio, ai notiziari di Onda Verde sulle reti Radio Rai e al Televideo RAI.

Per la rete stradale di competenza ANAS, è possibile usare l’app “VAI” o chiamare il numero 800.841.148. Per le autostrade in concessione, restano attivi i canali delle singole società concessionarie (siti, numeri, app), con ulteriori informazioni disponibili anche tramite AISCAT. L’indicazione, in sostanza, è una: durante le feste non ci si affida al passaparola, ma a fonti ufficiali e aggiornate, così da decidere per tempo orari, soste, alternative di percorso e condizioni del veicolo.